Blessin verwerkt kleine titeldreun in Brugge: "Moeten elke kans grijpen, maar moeilijk om nu positief te zijn"

Eigenlijk volstond enkel een overwinning in Jan Breydel om Union echt te herlanceren in de titelstrijd. Dat beseft ook Alexander Blessin. De T1 kon op de persconferentie na het gelijkspel tegen Club Brugge moeilijk zijn teleurstelling verbergen. "Je moet dit soort wedstrijden gewoon winnen als je de titel wilt pakken", deelt hij.

Alexander Blessin had het voorrecht om in het eerste karretje te zitten op de rollercoaster van emoties in Brugge.

Na een "slordige" eerste helft zag hij zijn Union op voorsprong komen met een heerlijke pegel, die ook uit handen geven, om in het slot alsnog aanspraak te maken op de o zo belangrijke zege.

"Die goals slikten we te makkelijk", oordeelt de coach op de persconferentie. "Met de rug tegen de muur lukte het ons dan wel weer om zelf te scoren. Alleen maakten we het niet af. Dat maakt me ongelukkig."

Blessin had vooral gehoopt dat die winnaarsmentaliteit niet alleen in het slotkwartier kwam bovendrijven.

"Je kan wel zeggen dat onze mentaliteit goed was, maar waarom kan dat niet de hele wedstrijd? Je moet dit soort wedstrijden gewoon winnen als je de titel wilt pakken. We hebben nog een kans. Maar echt tevreden met de prestatie ben ik niet."