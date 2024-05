3x3 Lions verklaren mislukking: "We waren altijd de underdog, nu de topfavoriet"

De Belgische 3x3-ploeg zal de Olympische Spelen op tv moeten volgen na een pijnlijk echec in Debrecen. "Vooral gisteren hebben we ondermaats gepresteerd", legt Thibaut Vervoort de vinger op de wonde. "Onze defensie was ons kryptoniet."

"Dit is iets heel anders. Dat heb ik ook aan mijn ploegmaats proberen over te brengen. Misschien is dat niet gelukt. Hier komen veel meer emoties bij kijken, nog meer energie."

"Ons kryptoniet was onze defensie. Japan en Mongolië zijn vinnige teams, dan moet je extra moeite doen bij de verdediging. Fysieker en sneller spelen. Daar kunnen we nog stappen zetten."

"We hebben gevochten vandaag, hebben een goeie mentaliteit getoond. Maar dat neemt niet weg dat we gisteren ondermaats gepresteerd hebben."

Dit is iets totaal anders dan een toernooi in de ProTour. Hier komen veel meer emoties bij kijken.

"We gaan dat niet als excuus inroepen. De realiteit is dat we op de juiste manier naar dit toernooi hebben kunnen toewerken."

Ondanks deze opdoffer kijkt Vervoort al vooruit. "Topsport is niet altijd mooi. We hebben al heel mooie zaken kunnen doen, maar het mag hier nu niet stoppen. We hebben vandaag gevochten en zullen dat morgen en volgende week weer doen."

Jonas Foerts leek België met twee late tweepunters richting de vereiste zege te stuwen, maar uiteindelijk liep het toch nog mis.

"We werden geconfronteerd met een totaal ander soort druk dan op de qualifiers en andere toernooien. In plaats van de underdog waren we nu de topfavoriet."

"We voelden ons klaar, maar in ons hoofd waren we misschien te veel bezig met het einddoel. In plaats van in het moment te spelen, zoals altijd."

Ook Foerts wil de moeilijke omstandigheden van de voorbije jaren niet als excuus inroepen. "Dan hadden we dat vóór het toernooi begon moeten aanhalen. Het zou laf zijn om er nu over te beginnen."

"Ik hoop wel dat we als land op de 3x3 blijven inzetten. Ik hoop niet dat er nu paniekvoetbal gespeeld zal worden en de structuur die de voorbije weken op poten is gezet weer van tafel wordt geveegd."

Foerts ziet, naast de defensieve hardheid die Vervoort al aanhaalde, nog een andere sleutel tot toekomstig succes. "De meeste van ons zijn met 3x3 begonnen, omdat we er meer plezier in vonden dan wat we ervoor deden in het basketbal. We willen elke dag keihard werken, maar we mogen het plezier ook niet uit het oog verliezen."