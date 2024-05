Wat een ontgoocheling! Olympische droom van 3x3 Lions eindigt nog vóór Parijs

za 18 mei 2024 19:46

olympisch kwalificatietoernooi 3x3

België Polen einde 19 score 20

Geen nieuwe deelname aan de Olympische Spelen voor de Belgische 3x3 Lions. In Tokio grepen ze vanuit het niets nog bijna een medaille, maar deze keer slaagden ze er niet in om zich te plaatsen. Op het olympisch kwalificatietoernooi in Debrecen verloren ze tegen Polen ook hun derde groepsmatch. Meteen boeken toe.

Eerst even 3 jaar terug in de tijd: de 3x3 Belgian Lions ontpoppen zich tot dé Belgische revelatie in Tokio. Plots is iedereen in de ban van deze nieuwe sport. Het verhaal eindigt nét niet met een medaille.



In de jaren erna bleef België bouwen aan zijn 3x3-team. Bryan De Valck, Jonas Foerts en Dennis Donkor kwamen erbij als versterking. Enkel Thibaut Vervoort bleef over van het originele kwartet.



Om zich opnieuw voor de Spelen te plaatsen moesten de Lions zich op het toernooi in Debrecen bij de top 3 zien te plaatsen. Als 4e reekshoofd had de groepsfase in principe een formaliteit moeten zijn. Maar dat werd het absoluut niet. Nipte nederlagen tegen Japan en Mongolië brachten België in een lastig parket. Er moest gewonnen worden tegen Polen én in de andere match moesten de Japanners zwaar verliezen.

Weer gaat het mis in de slotfase

Ondanks dit bijna mirakelscenario geloofden de Belgen er nog in. De start tegen Polen was ook veelbelovend, maar dankzij enkele geslaagde tweepunters en vrijworpen kwamen de Polen toch weer langszij.



Voor de derde keer op een rij werd het een dubbeltje op zijn kant. Twee opeenvolgende tweepunters van Foerts brachten België van 15-16 naar 19-17. De finish was in zicht.



Maar opnieuw ging het fout in de slotfase. De Polen bleven ijskoud vanaf de vrijworplijn en maakten ook de volgende score: 19-20.



Intussen tikte de tijd weg in het nadeel van de Belgen. Een geforceerde poging haalde niets uit, de Polen speelden het vakkundig uit.



Geen Olympische Spelen dus voor de Lions, die hun immense ontgoocheling dan ook niet wegstaken. Een magere troost: Japan maakte in de laatste groepsmatch 18 punten, waardoor een Belgische zege sowieso niet had volstaan.