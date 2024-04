Doldwaas slot in de Vuelta: Lidl-Trek wint ploegentijdrit met 9 honderdsten ondanks val van Ellen van Dijk

Lidl-Trek heeft zijn favorietenrol waargemaakt op de openingsdag van de Vuelta Femenina, maar het heeft bloed, zweet en tranen gekost. De ploeg van favorietes Gaia Realini en Elisa Longo Borghini was slechts enkele honderdsten sneller dan Visma-Lease a Bike. Realini is ook de eerste leider. Ondanks de zege hinkte het topteam op twee gedachten: motor Ellen van Dijk kwam in de laatste bocht stevig ten val.