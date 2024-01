Bahrain Victorious in 2024: na de donkere bladzijde staat de verlosser in de hal te wachten

Voor Bahrain Victorious is er een periode voor en na 15 juni 2023. In de afdaling van de Albulapas liet Gino Mäder het leven. Het wiel blijft draaien en met Mäder op hun schouders wil de ploeg na een muisstille transferperiode een jaar met vreugde en minder verdriet beleven.

Met liefst 3 ritzeges was de Tour, met respect voor Mäder, een groot succesverhaal. Pello Bilbao was te zenuwachtig in het Baskenland, maar won wel een helse vluchtersrit.

Elke medaille heeft twee zijdes en als één team de meest rauwe en pure kant van de wielersport in 2023 meegemaakt heeft, dan is het wellicht Bahrain Victorious .

Voor talisman Mohoric werkte zijn ritwinst in de Tour wat bevrijdend, want met zijn najaar was niets mis met ook nog eindwinst in de Ronde van Polen, een ritzege in de Renewi Tour, top 5 in Québec en de wereldtitel in het gravel.

Niet dat zijn voorjaar een sof was, maar de uitschieter ontbrak. Zijn kunst- en vliegwerk zoals in de afdaling van de Poggio in 2022 kreeg geen bisnummer.

Mohoric werd 3e in Kuurne, 6e in de Strade, 8e op de Via Roma, 7e in Harelbeke en daarna stokte het volledig. Mohoric reed elke klassieker tot Luik, maar speelde geen rol meer.

Het is een smetje op het keurige seizoen: in het eendagswerk heeft Bahrain Victorious zijn stempel niet kunnen drukken.

De holte die het pensioen van Sonny Colbrelli er heeft gelaten, is nog altijd niet gevuld.

De spoeling in de klassieke kern is dun en Fred Wright kon zijn doorbraak niet bevestigen.

Dat merk je ook aan de eindbalans, waarbij kwaliteit primeerde boven kwantiteit. Met 20 zeges kampeerde Bahrain Victorious zowat in de middenmoot, al wonnen ze behoorlijk veel in de WorldTour.