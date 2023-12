Deze figuren uit de sport laten we voor altijd achter in 2023

We namen in 2023 afscheid van heel wat sportfiguren.

2023 gaf ons heel wat memorabele sportmomenten, maar soms werd het ons even koud om het hart bij het nieuws van een overlijden uit de sport. Gino Mäder, Tijl De Decker, Gianluca Vialli, Stéphane Demol, ... Ze werden dit jaar allemaal van ons weggerukt.

Wielrennen: tragiek voor Mäder en De Decker

Bjorg Lambrecht, Wouter Weylandt, Michael Goolaerts, Antoine Demoitié, ... Helaas rijdt de dood nog altijd mee in het peloton. Dat was in 2023 niet anders.



Zo verloren we met Gino Mäder een van de meest talentvolle klimmers van zijn generatie. De Zwitser kwam in de ronde van zijn eigen land ten val in de afdaling van de Albulapas. Niet alleen tijdens wedstrijden, maar ook op training loert het gevaar steeds om de hoek. Tijl De Decker won in mei Parijs-Roubaix bij de beloften, maar een paar maanden later sloeg het noodlot toe bij een ongeluk met een auto. Had wel het geluk om lang te mogen leven: Federico Bahamontes. De 'Adelaar van Toledo' vond in de bergen zijn geliefkoosde jachtterrein, met 6 keer het bergklassement van de Tour én in 1959 de eindzege als resultaat. Op 95-jarige leeftijd vond de Adelaar zijn definitieve nest. Op veel jongere leeftijd moesten we ex-renner Lieuwe Westra afgeven. De Nederlander ging compromisloos door het leven en zocht vaak de extremen op. Maar op zijn 40e nam het beestje in zijn hoofd de overhand bij 'Het Beest'.

Gino Mäder stierf tijdens de Ronde van Zwitserland

Zijn ook definitief afgevlagd door het leven

Renato Longo (85): Vijfvoudig wereldkampioen veldrijden, een van de pioniers van de cross. Arturo Gravalos (25): Hersentumor plukt de Spanjaard van EOLO-Kometa hardhandig weg uit het peloton. Mark Groeneveld (20): Nederlander overlijdt door een hartfalen, één dag na zijn deelname aan een profkoers in Hongkong. Remi De Moor (85): Industrieel die een aanzienlijk deel van zijn fortuin in de koers stopte als sponsor van tal van ploegen. Etienne De Beule (69): Knecht van Eddy Merckx en vader van ex-profvoetballer Davy De Beule overlijdt na een langdurige ziekte. Leo Sterckx (86): Viceolympisch kampioen op de kilometer op de Spelen van 1960. Klaus Bugdahl (88): Duits baanwielrenner die 37 zesdaagsen op zijn naam wist te schrijven.

Renato Longo, pionier van het veldrijden.

Voetbal: clubiconen en voormalige Rode Duivels

Ook de voetbalwereld moest in 2023 enkele grootheden afgeven, denken we maar aan Bobby Charlton, icoon van Manchester United en in 1966 een steunpilaar bij de Engelse wereldkampioen. Ook Gianluca Vialli heeft ons dit jaar verlaten, veel te vroeg. De Italiaanse aanvaller won met Juventus de Champions League en was in 2021 als assistent van Roberto Mancini de talisman van de Squadra Azzurra in hun rush naar de Europese titel. Nog in Italië werd Silvio Berlusconi naar zijn laatste rustplaats gebracht. De ex-premier en zakenman was meer dan 30 jaar eigenaar van Milan. Voor het Belgische voetbal was het ook een treurig jaar, met de dood van enkele ex-internationals: Stéphane Demol, Cédric Roussel, Lon Polleunis en Philippe Garot hadden allemaal de eer het shirt van de Rode Duivels te mogen dragen.

Stéphane Demol was erbij op het voor België legendarische WK van 1986.

Staan eveneens voorgoed buitenspel

Birger Jensen (72): iconische Deense doelman van Club Brugge, die met blauw-zwart onder meer de finale van Europacup I speelde. Just Fontaine (89): Franse spits en topschutter op het WK 1958 met 13 doelpunten, nog altijd een record.

Christian Atsu (31): Ghanese ex-speler van onder meer Newcastle kwam om in de aardbeving in Turkije.

Terry Venables (80): 'El Tel' leidde Barcelona naar de finale van Europacup I en werd met Engeland ei zo na Europees kampioen in eigen land. Thijs Slegers (46): ex-journalist en persvoorlichter bij PSV overlijdt aan de gevolgen van leukemie.

John Motson (77): legendarische commentator van de BBC en ook stem van de vroege edities van de FIFA-videospelletjes.

Trevor Francis (69): de eerste Britse miljoenentransfer, won 2 keer Europacup I met Nottingham Forest. Luis Suarez (88): Spaanse naamgenoot van de Uruguayaanse spits en een icoon van zowel Barcelona als Inter. Won de Gouden Bal in 1960. Jan Jongbloed (82): Nederlandse doelman die zowel in 1974 als 1978 tussen de palen stond in de WK-finale. Serge Kimoni (58): ex-verdediger van Club Brugge overlijdt na een verkeersongeluk.

Willy Vanden Wijngaert (91): flamboyante ex-voorzitter en -eigenaar van KV Mechelen. Ruud Geels (75): Nederlandse doelpuntenmachine die zowel voor Ajax, PSV als Feyenoord uitkwam en in België ook zowel bij Club Brugge als Anderlecht speelde.

Emanuel Ebiede (45): Nigeriaanse verdediger die midden jaren 90 de gouden jaren van Eendracht Aalst kleurde.

Amancio (83): Spaanse aanvaller die 9 keer kampioen werd met Real Madrid en ook de Europacup I met de Koninklijke won.





Luc Vanderschommen (69): ex-doelman van KV Kortrijk, Cercle Brugge en AA Gent die de meeste doelpunten in de eerste klasse scoorde als keeper. Hij trapte tijdens zijn carrière 22 penalty's binnen.

De posters van Birger Jensen sierden de slaapkamer van vele jonge Club-fans.

Overlijdens in andere sporten

Naast het voetbal en wielrennen deelde vooral de atletiek dit jaar in de klappen. Dick Fosbury, bekend van zijn Fosbury Flop in het hoogspringen, Jim Hines, de eerste man die de 100 meter liep onder de 10 seconden en verspringlegende Ralph Boston hadden allemaal een gezegende leeftijd. Maar dat kan niet gezegd worden van Tori Bowie, de Amerikaanse sprintster die zowel olympisch als wereldkampioene werd. De 32-jarige Bowie overleed aan complicaties tijdens haar zwangerschap. Ook veel te vroeg gestorven: de Ierse rallyrijder Craig Breen, die omkwam tijdens een testrit voor de Rally van Kroatië. De Nederlandse voormalige F4-kampioen Dilano van 't Hoff kwam dan weer om het leven op het circuit van Francorchamps, amper 18 jaar oud.

De sprongtechniek die Dicky Fosbury voor altijd zal vereeuwigen.

Ook zij hebben ons verlaten

Aureel Vandendriessche (91): Belgische langeafstandsloper die 2 keer de marathon van Boston wist te winnen.

Rony Van Eesvelde (75): bekende bokstrainer sterft na een hartaderbreuk. Rosi Mittermaier (72): de koningin van het alpineskiën op de Spelen van 1976, met 2 gouden en 1 zilveren medaille.





Julia Ituma (18): Italiaans volleybaltalent overlijdt na een val uit haar hotelkamer. Ken Block (55): rallyfenomeen en YouTube-ster overlijdt na een ongeluk met een sneeuwscooter. Willis Reed (80): basketballegende van de New York Knicks, "de ultieme teamspeler". Tim Lobinger (50): leukemie wordt de Duitse polsstokspringer, de wereldkampioen indoor van 2003, fataal.

Rosi Mittermaier was de skikoningin van de Winterspelen van 1976.