Met een tolk die nu dé transferman is: wie schuilt er achter de "ijzersterke structuur" van Club Brugge?

do 2 mei 2024 12:04

"Een organisatie kan zó sterk zijn dat een trainer zich alleen maar moet bezighouden met de zaken waarvoor hij is aangenomen." Aldus sprak voorzitter Bart Verhaeghe, meteen na de historische kwalificatie tegen PAOK. Maar wie zit er eigenlijk achter die geprezen (en fel hertekende) structuur van Club Brugge? Een overzicht van de steunbalken bij blauw-zwart.

Volgde eind 2023 Vincent Mannaert op als CEO van Club Brugge en is dus op dagelijkse basis de eindverantwoordelijke binnen blauw-zwart. In het verleden vervulde hij al enkele belangrijke posities bij de Belgische voetbalbond en in 2018 ging Madou voltijds aan de slag bij Club Brugge als Chief Business Officer. Daar maakte de Bruggeling indruk met zijn organisatorisch en commercieel inzicht - Madou lanceerde onder meer het geroemde Club Media House - en werkte hij zich op als een belangrijk klankbord voor bestuursduo Bart Verhaeghe - Vincent Mannaert. Madou, licentiaat LO van opleiding, woont op amper twee kilometer van Jan Breydel, staat bekend als een harde werker met oog voor trends en een grote dossierkennis.

Sinds 2021 Chief Financial Officer. Lees: de man die de financiële gezondheid van Club moet bewaken. Daarnaast is hij als hoofd van Operations in charge voor het management van het Basecamp in Westkapelle, The Nest in Roeselare en uiteraard het Jan Breydelstadion. Laukens staat in de hiërarchie net onder Madou en is één van de zwaargewichten binnen blauw-zwart als lid van het directiecomité. Maakte voor zijn overstap naar het voetbal furore bij grote internationale bedrijven zoals Procter & Game, Recticel en Ontex.

Zette in alle stilte straffe stappen binnen de hiërarchie van Club. Rigaux was trainer van de U10 bij blauw-zwart toen hij plots de vraag kreeg om te tolken voor de Spaanse topaankoop Victor Vazquez. De West-Vlaming loste zijn rol zó goed in dat Club hem prompt verantwoordelijk maakte voor alle Spaanstalige spelers. Drop zijn naam bij pakweg José Izquierdo en er volgt ongetwijfeld een lange lofzang. Ook als teammanager en schakel binnen de scouting zou Rigaux trouwens indruk maken. In die mate zelfs dat Vincent Mannaert de welbespraakte polyglot steeds vaker mee zou nemen naar onderhandelingen. Rigaux leert zo vanaf de eerste rij zelf de kneepjes van het vak en wordt gepromoveerd tot Recruitment Manager, die steeds meer verantwoordelijkheid krijgt bij het sluiten van deals.



Madou enkele weken geleden over Rigaux: "Hij heeft intussen een zeer straf netwerk uitgebouwd en een zeer dominante rol gespeeld in veel succesvolle inkomende én uitgaande transfers. Als een buitenlander zijn cv zou hebben, zou je zeggen: 'Wauw, dat is een straffe'." Rigaux is als Director of Football nu de eindverantwoordelijke voor alle transferdossiers.

Rigaux met zijn poulain José Izquierdo.