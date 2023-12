Sporza Yearbook - Zijn plotse 2e plek op het BK veranderde alles: "Alsof heel Vlaanderen die koers heeft gezien"

Een jaar dat de grootste onderscheiding verdient. België is na 2023 heel wat jonge talenten rijker. De allerstrafsten verdienen een plekje in de klas van Sporza. Een voorstelling zoals je die nog niet kreeg, alsook een terugblik op het geweldige jaar. Gooit vandaag zijn hoedje in de lucht: Alec Segaert.

Het zou niet mijn laatste zilveren plak op een kampioenschap zijn. Ook op het WK tijdrijden bij de beloften greep ik net naast goud. Maar die trend heb ik kunnen breken op het EK in september: daar kroonde ik me tegen de klok tot Europees kampioen.

Vooral in juni kon ik voor het eerst mijn stempel drukken. Na het winnen van de openingstijdrit in de Giro Next Gen mocht ik de roze trui dragen en later op de maand kon ik ook dubbel zilver op de Belgische kampioenschappen pakken. In de tijdrit werd ik tweede achter Van Aert en op de weg verloor ik in de sprint van Evenepoel.

Mijn doel is altijd hetzelfde: in het jaar dat komt nóg beter doen dan het jaar dat al geweest is. Dat mag je me wel toewensen.

De persoon die ik het meest wil bedanken, is mijn broer Loïc. Hij was mijn trainer, maar ook veel meer dan alleen dat. Ik kan met al mijn vragen - koers of niet koers - bij hem terecht. Hij is op en naast de fiets een zeer belangrijk iemand voor mij.

De grootste verandering is mijn bekendheid. Het lijkt alsof heel Vlaanderen dat BK gezien heeft. Ik word steeds vaker herkend of aangesproken op straat, en vaak ook op de meest onverwachte momenten. Zelfs als ik in het offseason eens uitga met mijn vrienden, kan ik niet altijd onder de radar blijven. Op zulke momenten kan dat ook wel eens minder fijn zijn. Maar mijn vrienden proberen me altijd zo goed mogelijk te helpen, zeker wanneer er mensen met verkeerde bedoelingen naar mij komen.

Ik heb geleerd dat alles kan. Zo heb ik mogen voelen dat de toekomst er op dit moment goed uitziet voor mij. Ik ben alvast blij dat ik tijdens mijn eerste seizoen bij de profs meteen iets heb kunnen laten zien, vooral ook naar mezelf toe was dat hoopgevend. Maar dromen over méér, mag ook dit jaar weer.

De week van de Belgische kampioenschappen was voor mij het hoogtepunt. Ik haalde er twee mooie tweede plaatsen, maar ook de sfeer en de beleving waren top. Er was een immens fandorp voor mij georganiseerd en ik kan je verzekeren: ook na de koers was er veel ambiance. Het was nog een zeer toffe avond.

De serie die je dit jaar gebingewatcht hebt? The Queens Gambit. Ik had de serie al gezien toen die uitkwam, maar dit jaar geraakte ik samen met enkele vrienden weer in een schaakperiode.

Favoriete artiest? Dire Straits. Die stonden ook bovenaan op mijn Spotify Wrapped.

Favoriete cheat meal? Een Julientje. Zo kun je de keuzestress in de frituur wat verminderen, want het is eigenlijk een combinatie van alles: frietjes, mayonaise, stoofvleessaus, satékruiden, gedroogde ajuintjes en een viandel in stukjes gesneden.

Domste aankoop dit jaar? Mijn internationale paspoort. Die werd gestolen op de trein toen ik op weg was naar het WK. Ik moest dezelfde dag nog een nieuwe kopen via een versnelde procedure. Dat was uiteindelijk een kostelijke en vooral overbodige 350 euro. Als ik mijn rugzak nu gewoon beter bijgehouden had, hé ...

Wie is je held? Cameron Wurf. Hij is als roeier naar de Olympische Spelen geweest, is prof geworden in het wielrennen en is nu ook professioneel triatleet. En daarnaast is het ook gewoon een toffe persoonlijkheid. Iemand die gewoon doet wat hij graag doet. Daar wil ik een voorbeeld aan nemen.

Wat is je gemiddelde schermtijd per dag? 5 uur per dag, dus 35 uur per week. Daar was ik de voorbije weken toch wat van geschrokken. De socialemediakanalen waren mijn grootverbruikers.

Favoriete podcast? De Koffiestop, die mannen maken een toffe podcast en zelf was ik er ook al eens te gast.

Welke guilty pleasure maakt alles goed? Sinds dit jaar staat er weer een WII op ons kot. Dat is en blijft toch een topactiviteit met de maten. Het geeft echt een nostalgisch gevoel. Maar wanneer we Mario Kart spelen, is het wel serious business.

Mijn droomberoep na mijn topsportcarrière is? Ik ben momenteel bezig aan ingenieursstudies en zou toch graag iets in die richting doen. Het kan zelfs gecombineerd worden met het wielrennen. Zo zou ik graag protocollen uitvinden om bepaalde zaken in de sport te verbeteren. Op het vlak van aerodynamica liggen er wel nog wat mogelijkheden.

Beschrijf de volgende Yearbooker in één woord: Veelbelovend. Ik ken haar nog niet heel lang, maar ik denk wel dat ze the next big thing in het kunstschaatsen kan worden.