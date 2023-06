Remco Evenepoel knalt naar Belgische titel na krachttoer met Alec Segaert (20) in laatste kilometers

clock 17:07 17 uur 07. Remco Evenepoel is Belgisch kampioen na machtig sprintje tegen Alec Segaert. Remco Evenepoel is Belgisch kampioen na machtig sprintje tegen Alec Segaert

clock 17:06 17 uur 06. Stuyven mag als derde op het podium. . Stuyven mag als derde op het podium.

clock 17:05 17 uur 05 match afgelopen end time Het is Evenepoel! Evenepoel houdt Segaert in het oog en regelt de sprint! De wereldkampioen is Belgisch kampioen!

clock 17:04 Onder de vod! Remco Evenepoel of Alec Segaert? Of komt er toch nog iemand uit de achtergrond. Nog even en we kennen de Belgische kampioen van 2023. . 17 uur 04. last km Onder de vod! Remco Evenepoel of Alec Segaert? Of komt er toch nog iemand uit de achtergrond. Nog even en we kennen de Belgische kampioen van 2023.

clock 17:02 17 uur 02. Benoot, Campenaerts, De Buyst, Dewulf en Stuyven zijn niet veraf. Pokeren moeten Evenepoel en Segaert dus niet doen. . Benoot, Campenaerts, De Buyst, Dewulf en Stuyven zijn niet veraf. Pokeren moeten Evenepoel en Segaert dus niet doen.

clock 17:01 17 uur 01. We zullen ruim vroeger aan de meet zijn dan het snelste schema. Waanzin in deze tropische temperaturen. . We zullen ruim vroeger aan de meet zijn dan het snelste schema. Waanzin in deze tropische temperaturen.

clock 16:58 15". Veel ruimte hebben Evenepoel en Segaert niet, maar wie gaat er nog terugkeren? Ze hebben allemaal de kans gehad om mee te glippen, maar niemand slaagde erin. . 16 uur 58. time difference 15" Veel ruimte hebben Evenepoel en Segaert niet, maar wie gaat er nog terugkeren? Ze hebben allemaal de kans gehad om mee te glippen, maar niemand slaagde erin.

clock 16:56 16 uur 56. Ik denk dat het kalf verdronken is. José De Cauwer. Ik denk dat het kalf verdronken is. José De Cauwer

clock 16:56 16 uur 56. Evenepoel valt aan en krijgt sterke Segaert mee. Evenepoel valt aan en krijgt sterke Segaert mee

clock 16:55 16 uur 55. Segaert kan zich laten meedrijven, want Evenepoel is het aan zijn status verplicht om door te gaan. . Segaert kan zich laten meedrijven, want Evenepoel is het aan zijn status verplicht om door te gaan.

clock 16:54 16 uur 54. Twee brommertjes! Evenepoel plaatst een ferme versnelling, maar Segaert antwoordt met bijzonder veel flair. Wat een tempo ontwikkelen deze twee jonkies! . Twee brommertjes! Evenepoel plaatst een ferme versnelling, maar Segaert antwoordt met bijzonder veel flair. Wat een tempo ontwikkelen deze twee jonkies!

clock 16:52 16 uur 52. Speelt De Bondt een toneeltje om Evenepoel uit zijn kot te lokken? Er wordt vooraan al een beetje gegokt. Nog 10 km! . Speelt De Bondt een toneeltje om Evenepoel uit zijn kot te lokken? Er wordt vooraan al een beetje gegokt. Nog 10 km!

clock 16:51 16 uur 51. Wanneer gaan ze beginnen met demarreren? Dat is koren op de molen van het peloton. Renaat Schotte. Wanneer gaan ze beginnen met demarreren? Dat is koren op de molen van het peloton. Renaat Schotte

clock 16:49 16 uur 49. De kopgroep draait als een liertje. Zo goed als alle negen hebben ze er belang bij dat de ontsnapping de streep haalt. . De kopgroep draait als een liertje. Zo goed als alle negen hebben ze er belang bij dat de ontsnapping de streep haalt.

clock 16:45 16 uur 45. Alec Segaert maakt indruk, en dat slechts een paar dagen na zijn zilveren medaille in de tijdrit. . Alec Segaert maakt indruk, en dat slechts een paar dagen na zijn zilveren medaille in de tijdrit.

clock 16:43 25". Alpecin-Deceuninck loopt achter de feiten aan. Het lijkt erop dat de negen man vooraan onder elkaar zullen uitmaken wie Belgisch kampioen wordt. De drie man van Lotto-Dstny hebben de koers in handen. . 16 uur 43. time difference 25" Alpecin-Deceuninck loopt achter de feiten aan. Het lijkt erop dat de negen man vooraan onder elkaar zullen uitmaken wie Belgisch kampioen wordt. De drie man van Lotto-Dstny hebben de koers in handen.

clock 16:41 16 uur 41. Vijf mannetjes zijn komen aansluiten: Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) Dries Devenyns (Soudal-Quick-Step) Stan Dewulf (AG2R-Citroën) Alec Segaert (Lotto-Dstny) Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) Hier zit muziek in. . Vijf mannetjes zijn komen aansluiten: Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)

Dries Devenyns (Soudal-Quick-Step)

Stan Dewulf (AG2R-Citroën)

Alec Segaert (Lotto-Dstny)

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) Hier zit muziek in.

clock 16:40 16 uur 40. De tuinslang van Mattan. De tuinslang van Mattan

clock 16:38 16 uur 38. Dat is een groot gat. Er gaat iets moeten gebeuren! Karl Vannieuwkerke. Dat is een groot gat. Er gaat iets moeten gebeuren! Karl Vannieuwkerke

clock 16:37 16 uur 37. Evenepoel knalt weg en krijgt drie man mee. Evenepoel knalt weg en krijgt drie man mee

clock 16:35 16 uur 35. Er is nog volk op komst. . Er is nog volk op komst.

clock 16:34 16 uur 34. Evenepoel gaat! Dat heeft niet lang geduurd! De wereldkampioen vertrekt, en Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck) haakt meteen aan. Victor Campenaerts en Jasper De Buyst zorgen ervoor dat er ook een duo van Lotto-Dstny mee is. . Evenepoel gaat! Dat heeft niet lang geduurd! De wereldkampioen vertrekt, en Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck) haakt meteen aan. Victor Campenaerts en Jasper De Buyst zorgen ervoor dat er ook een duo van Lotto-Dstny mee is.

clock 16:33 16 uur 33. Van Aert en Lampaert worden ingerekend. Van Aert en Lampaert worden ingerekend

clock 16:32 16 uur 32. Hergroepering! De doorgedreven training zit erop. Van Aert en Lampaert worden ingerekend. . Hergroepering! De doorgedreven training zit erop. Van Aert en Lampaert worden ingerekend.

clock 16:28 16 uur 28. Het peloton zal tot de laatste halve meter alles uit de kast moeten trekken om Van Aert en Lampaert bij te halen. Maar wat dan? Er resten nog 30 km... . Het peloton zal tot de laatste halve meter alles uit de kast moeten trekken om Van Aert en Lampaert bij te halen. Maar wat dan? Er resten nog 30 km...

clock 16:27 16 uur 27. De wereldkampioen toont zich een eerste keer in de achtervolging. De wereldkampioen toont zich een eerste keer in de achtervolging

clock 16:25 16 uur 25. Campenaerts en Evenepoel moeien zich, en dan is het bittere ernst! . Campenaerts en Evenepoel moeien zich, en dan is het bittere ernst!

clock 16:24 16 uur 24. Het peloton wordt alsmaar kleiner. José De Cauwer. Het peloton wordt alsmaar kleiner. José De Cauwer

clock 16:23 16 uur 23. Daar heb je Vermote! Julien Vermote verschijnt zowaar op de eerste rij van het peloton. Er is veel volk dat nog iets wil proberen. . Daar heb je Vermote! Julien Vermote verschijnt zowaar op de eerste rij van het peloton. Er is veel volk dat nog iets wil proberen.

clock 16:22 16 uur 22. Seconde per seconde moeten Van Aert en Lampaert inboeten van hun voorsprong. Als ze ingelopen worden, is er nog ruimte voor meer aanvallen. Is Remco Evenepoel (Soudal-Quick-Step) nog iets van plan? . Seconde per seconde moeten Van Aert en Lampaert inboeten van hun voorsprong. Als ze ingelopen worden, is er nog ruimte voor meer aanvallen. Is Remco Evenepoel (Soudal-Quick-Step) nog iets van plan?

clock 16:17 16 uur 17. Terwijl Lampaert in zijn eigen Ingelmunster hevig toegejuicht wordt, staat achteraan in het peloton de deur wagenwijd open. . Terwijl Lampaert in zijn eigen Ingelmunster hevig toegejuicht wordt, staat achteraan in het peloton de deur wagenwijd open.

clock 16:15 16 uur 15. Oliver Naesen kan met lekke band nog nauwelijks sturen. Oliver Naesen kan met lekke band nog nauwelijks sturen

clock 16:15 40". Hoe hard Van Aert ook beukt, hij moet opboksen tegen een overmacht. Ook met iets meer steun van Lampaert is het haast onmogelijk. . 16 uur 15. time difference 40" Hoe hard Van Aert ook beukt, hij moet opboksen tegen een overmacht. Ook met iets meer steun van Lampaert is het haast onmogelijk.

clock 16:09 16 uur 09. Af en toe neemt Lampaert toch een beurt voor zijn rekening. . Af en toe neemt Lampaert toch een beurt voor zijn rekening.

clock 16:03 16 uur 03. Meer blauw op straat. Alpecin-Deceuninck en in mindere mate Soudal-Quick-Step verschijnen in groten getale in de spits van het peloton. De jacht is geopend. . Meer blauw op straat Alpecin-Deceuninck en in mindere mate Soudal-Quick-Step verschijnen in groten getale in de spits van het peloton. De jacht is geopend.

clock 16:01 16 uur 01. Lampaert gaat Van Aert niet helpen, dat zou zelfmoord zijn. Van Aert trekt er zich niets van aan en stoomt door. Hij gaat geen energie verspillen aan een nodeloze discussie met zijn gezel. . Lampaert gaat Van Aert niet helpen, dat zou zelfmoord zijn. Van Aert trekt er zich niets van aan en stoomt door. Hij gaat geen energie verspillen aan een nodeloze discussie met zijn gezel.

clock 15:59 15 uur 59. De achtervolgers spartelen nog wat, maar gaan opgevreten worden door het peloton. . De achtervolgers spartelen nog wat, maar gaan opgevreten worden door het peloton.

clock 15:57 15 uur 57. Van Aert en Lampaert rijden vooraan weg, pech voor Van Hooydonck. Van Aert en Lampaert rijden vooraan weg, pech voor Van Hooydonck

clock 15:57 15 uur 57. Dit verandert de situatie in het peloton ook volledig. José De Cauwer. Dit verandert de situatie in het peloton ook volledig. José De Cauwer

clock 15:55 15 uur 55. Van Aert en Lampaert! Hardrijders Wout van Aert en Yves Lampaert slaan de handen in elkaar op iets minder dan 60 km van de finish. De twee maken vaart en blazen de resten van de kopgroep op. . Van Aert en Lampaert! Hardrijders Wout van Aert en Yves Lampaert slaan de handen in elkaar op iets minder dan 60 km van de finish. De twee maken vaart en blazen de resten van de kopgroep op.

clock 15:52 15 uur 52. Kopgroep krimpt. Marchand en Wallays kunnen het tempo niet meer aan. Van Hooydonck heeft een probleem met zijn ketting en probeert snel opnieuw aan te pikken. . Kopgroep krimpt Marchand en Wallays kunnen het tempo niet meer aan. Van Hooydonck heeft een probleem met zijn ketting en probeert snel opnieuw aan te pikken.

clock 15:49 15 uur 49. Zoutafzettingen op de mouwen en smeltende ijsblokken onder de kragen van de renners. Het is heet in en rond Izegem. . Zoutafzettingen op de mouwen en smeltende ijsblokken onder de kragen van de renners. Het is heet in en rond Izegem.

clock 15:48 55". De kopgroep lijkt ten dode opgeschreven, maar in zo'n kampioenschap moet je natuurlijk altijd met twee woorden spreken. . 15 uur 48. time difference 55" De kopgroep lijkt ten dode opgeschreven, maar in zo'n kampioenschap moet je natuurlijk altijd met twee woorden spreken.

clock 15:45 15 uur 45. Planckaert legt zijn fiets heel omzichtig aan de kant. Planckaert legt zijn fiets heel omzichtig aan de kant

clock 15:44 Planckaert te voet. Baptiste Planckaert legt zijn fiets heel omzichtig aan de kant en krijgt een verse toegestopt. . 15 uur 44. mechanical breakdown Planckaert te voet Baptiste Planckaert legt zijn fiets heel omzichtig aan de kant en krijgt een verse toegestopt.

clock 15:40 15 uur 40. Van Aert en co hoeven niet op de steun van Lampaert en Vermeersch te rekenen. Wallays rijdt de kantjes ervan af, want bij hem lijkt het stilaan op. . Van Aert en co hoeven niet op de steun van Lampaert en Vermeersch te rekenen. Wallays rijdt de kantjes ervan af, want bij hem lijkt het stilaan op.

clock 15:37 15 uur 37. Bingoal WB en Flanders-Baloise blijven hun steentje bijdragen. . Bingoal WB en Flanders-Baloise blijven hun steentje bijdragen.

clock 15:31 1'35". Nog drie plaatselijke ronden. Het wordt bijzonder lastig voor de kopgroep om dit tot aan de streep te rekken. . 15 uur 31. time difference 1'35" Nog drie plaatselijke ronden. Het wordt bijzonder lastig voor de kopgroep om dit tot aan de streep te rekken.

clock 15:29 15 uur 29. Alpecin-Deceuninck en Soudal-Quick-Step nemen het heft in handen. Tot nu toe waren het vooral de blokken van Bingoal WB en Flanders-Baloise die de achtervolging regelden. . Alpecin-Deceuninck en Soudal-Quick-Step nemen het heft in handen. Tot nu toe waren het vooral de blokken van Bingoal WB en Flanders-Baloise die de achtervolging regelden.

clock 15:25 15 uur 25. Het peloton peutert nu toch wat aan zijn achterstand. . Het peloton peutert nu toch wat aan zijn achterstand.

clock 15:24 15 uur 24. De temperaturen liggen boven de 30° en er wordt koers gemaakt vooraan en achteraan. Karl Vannieuwkerke. De temperaturen liggen boven de 30° en er wordt koers gemaakt vooraan en achteraan. Karl Vannieuwkerke

clock 15:21 15 uur 21. Status quo. Op een paar kleine schommelingen na blijft het verschil stabiel, iets boven de twee minuten. Er staan nog meer dan 80 km op de teller. . Status quo Op een paar kleine schommelingen na blijft het verschil stabiel, iets boven de twee minuten. Er staan nog meer dan 80 km op de teller.

clock 15:16 15 uur 16. Thibau Nys (Trek-Segafredo) ziet af in de loden hitte. Hij heeft krampen en laat zich uit het peloton zakken. . Thibau Nys (Trek-Segafredo) ziet af in de loden hitte. Hij heeft krampen en laat zich uit het peloton zakken.

clock 15:15 15 uur 15. Krampen voor Thibau Nys. Krampen voor Thibau Nys

clock 15:11 15 uur 11. Aan de voorsprong van de elf vluchters verandert voorlopig niet veel. . Aan de voorsprong van de elf vluchters verandert voorlopig niet veel.

clock 15:10 15 uur 10. Sporza bij afscheidnemende Jens Debusschere: "Het komt toch redelijk binnen dat het de laatste is". Sporza bij afscheidnemende Jens Debusschere: "Het komt toch redelijk binnen dat het de laatste is"

clock 15:04 Is het ook de juiste move? 15 uur 04. Is het ook de juiste move?

clock 15:02 15 uur 02. Flanders-Baloise steekt in ieder geval een handje toe. De formatie stond met 15 man aan de start, maar heeft niemand in de kopgroep. . Flanders-Baloise steekt in ieder geval een handje toe. De formatie stond met 15 man aan de start, maar heeft niemand in de kopgroep.

clock 15:00 15 uur . De vraag is nu hoe de sprintersploegen reageren. Mogen Lampaert en de Vermeerschen vooraan meewerken? En wie neemt de meeste verantwoordelijkheid in de achtervolging? . De vraag is nu hoe de sprintersploegen reageren. Mogen Lampaert en de Vermeerschen vooraan meewerken? En wie neemt de meeste verantwoordelijkheid in de achtervolging?

clock 14:53 Problemen voor Van Aert! Bandbreuk voor Wout van Aert! Alle hens aan dek in de volgauto van Jumbo-Visma, en daardoor kan hun kopman snel weer aansluiten. . 14 uur 53. flat tyre Problemen voor Van Aert! Bandbreuk voor Wout van Aert! Alle hens aan dek in de volgauto van Jumbo-Visma, en daardoor kan hun kopman snel weer aansluiten.

clock 14:51 14 uur 51. De vraag is hoe lang de kopgroep nog gaat ronddraaien. Er spelen heel veel tactische overwegingen. Bert De Backer. De vraag is hoe lang de kopgroep nog gaat ronddraaien. Er spelen heel veel tactische overwegingen. Bert De Backer

clock 14:49 14 uur 49. De voorsprong van de groep met Van Aert schurkt tegen de twee minuten aan, en deze keer is het écht zo. Veel meer mag die vlucht toch niet krijgen... . De voorsprong van de groep met Van Aert schurkt tegen de twee minuten aan, en deze keer is het écht zo. Veel meer mag die vlucht toch niet krijgen...

clock 14:46 1'25". Alpecin-Deceuninck en Soudal-Quick-Step zullen hun handen vol hebben met deze sterke kopgroep. Vooraan valt het werk vooral op de schouders van Van Hooydonck en Van der Sande. . 14 uur 46. time difference 1'25" Alpecin-Deceuninck en Soudal-Quick-Step zullen hun handen vol hebben met deze sterke kopgroep. Vooraan valt het werk vooral op de schouders van Van Hooydonck en Van der Sande.

clock 14:40 14 uur 40. Meteen mee! Renaat Schotte geeft een overzicht van de koers tot nu. Meteen mee! Renaat Schotte geeft een overzicht van de koers tot nu

clock 14:38 14 uur 38. Dankzij Renaat Schotte kunnen we u eindelijk een correcte samenstelling van de kopgroep geven. Dries De Pooter (Intermarché-Circus-Wanty) Yves Lampaert (Soudal-Quick-Step) Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex) Wout van Aert (Jumbo-Visma) Tosh Van der Sande (Jumbo-Visma) Dries Van Gestel (TotalEnergies) Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech) Florian Vermeersch (Lotto-Dstny) Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) Jelle Wallays (Cofidis) Geen pannenkoeken. . Dankzij Renaat Schotte kunnen we u eindelijk een correcte samenstelling van de kopgroep geven. Dries De Pooter (Intermarché-Circus-Wanty)

Yves Lampaert (Soudal-Quick-Step)

Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex)

Wout van Aert (Jumbo-Visma)

Tosh Van der Sande (Jumbo-Visma)

Dries Van Gestel (TotalEnergies)

Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma)

Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech)

Florian Vermeersch (Lotto-Dstny)

Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck)

Jelle Wallays (Cofidis) Geen pannenkoeken.

clock 14:35 14 uur 35. Ook het peloton, met de wereldkampioen, knalt over de Kemmelberg. Ook het peloton, met de wereldkampioen, knalt over de Kemmelberg

clock 14:30 14 uur 30. De accordeon schuift in elkaar. Gaan we snel naar een hergroepering? . De accordeon schuift in elkaar. Gaan we snel naar een hergroepering?

clock 14:24 14 uur 24. Luid applaus voor Van Aert bovenop de Kemmelberg. Luid applaus voor Van Aert bovenop de Kemmelberg

clock 14:23 14 uur 23. Actief Jumbo-Visma. Het kwartet van Jumbo-Visma maakt koers. Van Hooydonck is de eenzame leider, een halve minuut daarachter zit Van Aert met Van der Sande als hulpje en op een minuut kan joker Benoot afwachten in het peloton. . Actief Jumbo-Visma Het kwartet van Jumbo-Visma maakt koers. Van Hooydonck is de eenzame leider, een halve minuut daarachter zit Van Aert met Van der Sande als hulpje en op een minuut kan joker Benoot afwachten in het peloton.

clock 14:21 14 uur 21. Er is geen beslissende kloof geslagen op de drie Kemmels, maar de geleverde strijd in deze hitte zal sowieso in de lijven kruipen. . Er is geen beslissende kloof geslagen op de drie Kemmels, maar de geleverde strijd in deze hitte zal sowieso in de lijven kruipen.

clock 14:20 14 uur 20. Van Hooydonck als eerste boven op de 3e keer Kemmelberg. Van Hooydonck als eerste boven op de 3e keer Kemmelberg

clock 14:12 Moeilijk moment voor Wout? Of spaart hij energie? 14 uur 12. Moeilijk moment voor Wout? Of spaart hij energie?

clock 14:07 14 uur 07. Het is bijzonder moeilijk om een deftig overzicht te krijgen. De renners rijden in gespreide slagorde, en de verschillen blijven beperkt. . Het is bijzonder moeilijk om een deftig overzicht te krijgen. De renners rijden in gespreide slagorde, en de verschillen blijven beperkt.

clock 14:05 14 uur 05. Van Hooydonck alleen. Jumbo-Visma zit niet stil. Nathan Van Hooydonck rijdt de kopgroep voorbij en gaat solo, maar krijgt nog geen vrijheid. . Van Hooydonck alleen Jumbo-Visma zit niet stil. Nathan Van Hooydonck rijdt de kopgroep voorbij en gaat solo, maar krijgt nog geen vrijheid.

clock 14:03 14 uur 03. Ofwel was de tijdsopname verkeerd, ofwel heeft het peloton snel gehandeld. Het verschil is gehalveerd. Van Aert zo'n voorsprong geven als hij ook een ploegmaat in steun heeft is geen goed idee. . Ofwel was de tijdsopname verkeerd, ofwel heeft het peloton snel gehandeld. Het verschil is gehalveerd. Van Aert zo'n voorsprong geven als hij ook een ploegmaat in steun heeft is geen goed idee.

clock 13:57 2'00". Bij Jumbo-Visma menen ze te weten dat de groep met Van Aert al twee minuten gesprokkeld heeft. Het is nog heel ver tot de finish, maar dat zou een serieus gat zijn. . 13 uur 57. time difference 2'00" Bij Jumbo-Visma menen ze te weten dat de groep met Van Aert al twee minuten gesprokkeld heeft. Het is nog heel ver tot de finish, maar dat zou een serieus gat zijn.

clock 13:52 Van Aert en Lampaert zijn erbij. 13 uur 52. Van Aert en Lampaert zijn erbij.

clock 13:45 13 uur 45. Lampaert heeft de tijdrit laten schieten om vandaag in orde te zijn. Samen met Van Aert staat hij op het punt om bij de zeven aan te sluiten. . Lampaert heeft de tijdrit laten schieten om vandaag in orde te zijn. Samen met Van Aert staat hij op het punt om bij de zeven aan te sluiten.

clock 13:40 13 uur 40. Beweging! Er heeft zich op de Kemmelberg een stevige achtervolgende groep gevormd. Onder anderen Wout van Aert (Jumbo-Visma), Yves Lampaert (Soudal-Quick-Step), Victor Campenaerts (Lotto-Dstny), Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech) en Edward Theuns (Trek-Segafredo) willen naar voren. Interessant! . Beweging! Er heeft zich op de Kemmelberg een stevige achtervolgende groep gevormd. Onder anderen Wout van Aert (Jumbo-Visma), Yves Lampaert (Soudal-Quick-Step), Victor Campenaerts (Lotto-Dstny), Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech) en Edward Theuns (Trek-Segafredo) willen naar voren. Interessant!

clock 13:34 13 uur 34. Philipsen: "Het kan wel een lastige wedstrijd worden". Philipsen: "Het kan wel een lastige wedstrijd worden"

clock 13:29 13 uur 29. Van Aert: "Tijdrit was goed om vertrouwen te krijgen". Van Aert: "Tijdrit was goed om vertrouwen te krijgen"

clock 13:26 13 uur 26. Jens Reynders (Israel-Premier Tech) probeert de sprong te maken naar de koplopers. Het peloton zit op ongeveer een minuut, Reynders hangt er halverwege tussen. . Jens Reynders (Israel-Premier Tech) probeert de sprong te maken naar de koplopers. Het peloton zit op ongeveer een minuut, Reynders hangt er halverwege tussen.

clock 13:23 13 uur 23. Zeven leiders. We hebben een kopgroep! De namen: Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex) Rémy Mertz (Bingoal WB) Baptiste Planckaert (Intermarché-Circus-Wanty) Laurens Sweeck (Alpecin-Deceuninck) Tosh Van der Sande (Jumbo-Visma) Jelle Wallays (Cofidis) Jordi Warlop (Soudal-Quick-Step) . Zeven leiders We hebben een kopgroep! De namen: Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex)

Rémy Mertz (Bingoal WB)

Baptiste Planckaert (Intermarché-Circus-Wanty)

Laurens Sweeck (Alpecin-Deceuninck)

Tosh Van der Sande (Jumbo-Visma)

Jelle Wallays (Cofidis)

Jordi Warlop (Soudal-Quick-Step)

clock 13:19 13 uur 19. Evenepoel: "Knop omdraaien en doorgaan". Evenepoel: "Knop omdraaien en doorgaan"

clock 13:14 13 uur 14. Merlier: "De warmte zal sowieso een factor zijn". Merlier: "De warmte zal sowieso een factor zijn"

clock 13:09 13 uur 09. Heuvelland komt stilaan in zicht, maar er is nog steeds geen kopgroep gevormd. Wordt er op het slagveld van Kemmel eindelijk een ontsnapping opgezet? . Heuvelland komt stilaan in zicht, maar er is nog steeds geen kopgroep gevormd. Wordt er op het slagveld van Kemmel eindelijk een ontsnapping opgezet?

clock 13:07 13 uur 07. De Bondt: "Sinds 2019 hebben we altijd onze stempel gedrukt". De Bondt: "Sinds 2019 hebben we altijd onze stempel gedrukt"

clock 13:00 13 uur . Thijssen: "We zijn een heel sterk sprintland aan het worden". Thijssen: "We zijn een heel sterk sprintland aan het worden"

clock 12:59 Pech voor Philipsen. Als het dan toch moet gebeuren, dan liefst in het begin van de koers. Favoriet Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) moet van fiets wisselen. . 12 uur 59. mechanical breakdown Pech voor Philipsen Als het dan toch moet gebeuren, dan liefst in het begin van de koers. Favoriet Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) moet van fiets wisselen.

clock 12:54 12 uur 54. Marit: "Logisch dat Gerben hoger staat bij ons". Marit: "Logisch dat Gerben hoger staat bij ons"

clock 12:49 12 uur 49. Van Avermaet: "De laatste keer, dat geeft extra motivatie". Van Avermaet: "De laatste keer, dat geeft extra motivatie"

clock 12:48 12 uur 48. Groepjes met wisselende samenstellingen proberen vergeefs afstand te nemen. Het peloton zit niet stil, integendeel. . Groepjes met wisselende samenstellingen proberen vergeefs afstand te nemen. Het peloton zit niet stil, integendeel.

clock 12:39 12 uur 39. Meeus: "Vorig jaar was ik er heel dicht bij". Meeus: "Vorig jaar was ik er heel dicht bij"

clock 12:32 12 uur 32. Er wordt druk gestreden om in de vroege ontsnapping te zitten. Het tempo ligt dan ook hoog. . Er wordt druk gestreden om in de vroege ontsnapping te zitten. Het tempo ligt dan ook hoog.

clock 12:28 12 uur 28. De Lie: "Als ik de ploeg kan helpen, doe ik dat". De Lie: "Als ik de ploeg kan helpen, doe ik dat"

clock 12:23 12 uur 23. Een groepje met onder anderen avonturier Thomas De Gendt heeft zijn teen al eens in het water gestoken. Alles is ondertussen opnieuw samen. . Een groepje met onder anderen avonturier Thomas De Gendt heeft zijn teen al eens in het water gestoken. Alles is ondertussen opnieuw samen.

clock 12:20 12 uur 20. Lampaert: "Mijn supporters hebben zelfs een reus gemaakt!". Lampaert: "Mijn supporters hebben zelfs een reus gemaakt!"

clock 12:16 12 uur 16. De eerste ruim 50 km van de koers vormen de aanloop naar de Monteberg en de Kemmelberg, die we elk drie keer gaan beklimmen. . De eerste ruim 50 km van de koers vormen de aanloop naar de Monteberg en de Kemmelberg, die we elk drie keer gaan beklimmen.

clock 12:10 12 uur 10 match begonnen start time Start! We zijn eraan begonnen! 230,7 km knallen op hete West-Vlaamse wegen om op het einde de nieuwe Belgische kampioen aan te duiden.

clock 12:00 12 uur . Officieuze start. Het peloton trekt zich op gang. Over een tiental minuten begint de koers echt. . Officieuze start Het peloton trekt zich op gang. Over een tiental minuten begint de koers echt.

clock 11:48 11 uur 48. In Cassel, op amper een uurtje van Izegem (en zelfs nog dichter bij de Kemmelberg) rijden de Fransen vandaag hun nationaal kampioenschap. . In Cassel, op amper een uurtje van Izegem (en zelfs nog dichter bij de Kemmelberg) rijden de Fransen vandaag hun nationaal kampioenschap.

clock 11:44 Onderweg naar de start met Laurens Huys. 11 uur 44. Onderweg naar de start met Laurens Huys.

clock 11:37 11 uur 37. Eenmansploegen. De laatste twee namen op de deelnemerslijst vallen op: Jens Debusschere (174) en Julien Vermote (175) vonden voor dit seizoen geen ploeg meer en rijden het kampioenschap op hun eentje. Voor Debusschere, die onder de vlag van Final Straight koerst, is het zijn laatste profkoers. Vermote rijdt rond in het retro-geïnspireerd truitje van Secteur-Duolar. . Eenmansploegen De laatste twee namen op de deelnemerslijst vallen op: Jens Debusschere (174) en Julien Vermote (175) vonden voor dit seizoen geen ploeg meer en rijden het kampioenschap op hun eentje. Voor Debusschere, die onder de vlag van Final Straight koerst, is het zijn laatste profkoers. Vermote rijdt rond in het retro-geïnspireerd truitje van Secteur-Duolar.

clock 11:32 11 uur 32. Wout van Aert kan vandaag de eerste renner in ruim tien jaar tijd worden die in hetzelfde jaar het Belgisch kampioenschap tijdrijden én op de weg wint. Philippe Gilbert was in zijn wonderjaar 2011 de laatste die dat flikte. Een jaar voordien had Stijn Devolder het hem al voorgedaan. . Wout van Aert kan vandaag de eerste renner in ruim tien jaar tijd worden die in hetzelfde jaar het Belgisch kampioenschap tijdrijden én op de weg wint. Philippe Gilbert was in zijn wonderjaar 2011 de laatste die dat flikte. Een jaar voordien had Stijn Devolder het hem al voorgedaan.

clock 11:19 Concentratie in de ploegbus. 11 uur 19. Concentratie in de ploegbus.

clock 11:09 11 uur 09. Vaak is een nationaal kampioenschap een scheefgetrokken koers door het onevenwicht tussen de ploegen. Dit jaar lijkt het anders, met vrij evenwaardige sterke blokken. . Vaak is een nationaal kampioenschap een scheefgetrokken koers door het onevenwicht tussen de ploegen. Dit jaar lijkt het anders, met vrij evenwaardige sterke blokken.

clock 11:08 11 uur 08. BK wielrennen Wat zijn de grote blokken op het BK? En wat is de invloed van de opleidingsploegen?

clock 10:56 10 uur 56. Het is de vierde keer op rij dat het BK in West-Vlaanderen plaatsvindt. In de drie edities sinds 2020 ging slechts één van de medailles naar een West-Vlaming; Tim Merlier pakte vorig jaar in Middelkerke het goud en de driekleur. . Het is de vierde keer op rij dat het BK in West-Vlaanderen plaatsvindt. In de drie edities sinds 2020 ging slechts één van de medailles naar een West-Vlaming; Tim Merlier pakte vorig jaar in Middelkerke het goud en de driekleur.

clock 08:54 08 uur 54. Aanval of sprint? Welk scenario krijgen we: een vluchter die zegeviert of een sprinter? Volgens commentator Christophe Vandegoor is het allebei goed mogelijk. "Yves Lampaert heeft speciaal het BK tijdrijden laten schieten, dus die zal wel voor de aanval kiezen." "Ook Remco Evenepoel zal na zijn val in de tijdrit willen laten zien wat hij kan. Zomaar meerijden is niet zijn stijl. Ook Oliver Naesen en Sep Vanmarcke zullen zich niet zomaar naar de slachtbank laten leiden in de massasprint." "Als het toch een sprint wordt, kijkt iedereen naar Tim Merlier of Jasper Philipsen. Ook Wout van Aert is niet traag, zeker niet na een zware wedstrijd. En Jordi Meeus zal willen tonen waarom hij werd geselecteerd als sprinter van Bora-Hansgrohe in de Tour. Dan is er ook nog Gerben Thijssen... Qua sprintgeweld is het om duimen en vingers bij af te likken." . Aanval of sprint? Welk scenario krijgen we: een vluchter die zegeviert of een sprinter? Volgens commentator Christophe Vandegoor is het allebei goed mogelijk. "Yves Lampaert heeft speciaal het BK tijdrijden laten schieten, dus die zal wel voor de aanval kiezen."



"Ook Remco Evenepoel zal na zijn val in de tijdrit willen laten zien wat hij kan. Zomaar meerijden is niet zijn stijl. Ook Oliver Naesen en Sep Vanmarcke zullen zich niet zomaar naar de slachtbank laten leiden in de massasprint."



"Als het toch een sprint wordt, kijkt iedereen naar Tim Merlier of Jasper Philipsen. Ook Wout van Aert is niet traag, zeker niet na een zware wedstrijd. En Jordi Meeus zal willen tonen waarom hij werd geselecteerd als sprinter van Bora-Hansgrohe in de Tour. Dan is er ook nog Gerben Thijssen... Qua sprintgeweld is het om duimen en vingers bij af te likken."

clock 08:50 08 uur 50. Kemmelberg als vroege scherprechter? Izegem vormt het decor van de finale van het BK wielrennen, maar eerst staat er een uitstapje naar het Heuvelland op het programma. "Het is een knipoog naar Gent-Wevelgem met drie keer de Kemmelberg op het parcours", vertelt commentator Christophe Vandegoor. "De laatste beklimming ligt wel op 140 km van de streep, daarna is het biljart vlak. Maar de wedstrijd is wel meer dan 200 km en we gaan flirten met meer dan 30 graden. Het kaf kan dus wel al eens van het koren worden gescheiden." . Kemmelberg als vroege scherprechter? Izegem vormt het decor van de finale van het BK wielrennen, maar eerst staat er een uitstapje naar het Heuvelland op het programma. "Het is een knipoog naar Gent-Wevelgem met drie keer de Kemmelberg op het parcours", vertelt commentator Christophe Vandegoor.



"De laatste beklimming ligt wel op 140 km van de streep, daarna is het biljart vlak. Maar de wedstrijd is wel meer dan 200 km en we gaan flirten met meer dan 30 graden. Het kaf kan dus wel al eens van het koren worden gescheiden."

clock 08:47 08 uur 47. Snikheet weer. Het advies van weervrouw Jacotte Brokken: smeren maar. "We krijgen een zeer hoge UV-waarde vandaag, dus het is te hopen dat de renners zich goed hebben ingesmeerd. Het wordt meer dan 30 graden." . Snikheet weer Het advies van weervrouw Jacotte Brokken: smeren maar. "We krijgen een zeer hoge UV-waarde vandaag, dus het is te hopen dat de renners zich goed hebben ingesmeerd. Het wordt meer dan 30 graden."

clock 25-06-2023 25-06-2023.

clock 21:29 21 uur 29. De ploeg beschikt met Lampaert, Merlier en ik over enkele kaarten die we kunnen uitspelen. Eigenlijk is dit de eerste keer dat we zowel kunnen mikken op een vlucht, als op een massasprint. Remco Evenepoel. De ploeg beschikt met Lampaert, Merlier en ik over enkele kaarten die we kunnen uitspelen. Eigenlijk is dit de eerste keer dat we zowel kunnen mikken op een vlucht, als op een massasprint. Remco Evenepoel

clock 21:26 21 uur 26. Yves Lampaert: "Graag stunten in eigen streek". Met Yves Lampaert en Tim Declercq staan er bij Soudal Quick-Step zondag twee mannen van de streek aan de start van het BK wielrennen in Izegem. "Ik krijg zondag een Belgisch kampioenschap voor eigen volk. Dat maak je wellicht maar één keer in je carrière als renner mee", aldus Lampaert. "Daarom wil ik er met heel frisse benen starten en liet ik het BK tijdrijden voor wat het was. Ik ben geboren in Izegem, maar verhuisde ondertussen naar het nabijgelegen Ingelmunster. Ik mag me dus een man van de streek noemen en de koers zelf passeert langsheen mijn supporterslokaal. Ook mooi meegenomen." . Yves Lampaert: "Graag stunten in eigen streek" Met Yves Lampaert en Tim Declercq staan er bij Soudal Quick-Step zondag twee mannen van de streek aan de start van het BK wielrennen in Izegem.

"Ik krijg zondag een Belgisch kampioenschap voor eigen volk. Dat maak je wellicht maar één keer in je carrière als renner mee", aldus Lampaert. "Daarom wil ik er met heel frisse benen starten en liet ik het BK tijdrijden voor wat het was. Ik ben geboren in Izegem, maar verhuisde ondertussen naar het nabijgelegen Ingelmunster. Ik mag me dus een man van de streek noemen en de koers zelf passeert langsheen mijn supporterslokaal. Ook mooi meegenomen."