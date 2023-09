Na twee keer zilver, nu goud: Alec Segaert verlengt Europese titel tijdrijden bij beloften: "Het liep vanzelf"

Segaert: "Ik had een heel goede dag"

Segaert glunderde bij onze man. De wind blies flink in Emmen, maar de jonge Belg blies zelf ook iedereen weg: "Ik had een heel goede dag. Ik vertrok meteen met een goed gevoel."



"Het liep bijna vanzelf. De wattages die ik vooropgesteld had, kon ik makkelijk halen. Bij de eerste tussentijd had ik meteen een heel pak voor op de tegenstand. Ik had het gevoel dat ik niet direct ging instorten."



Was dit een revanche op het WK? "Misschien wel, maar toen was mijn gevoel ook goed. Eén iemand was er toen beter. Milesi was hier niet vandaag, misschien wel jammer op dit parcours (in Schotland ging het op het eind stevig bergop). Ik had echt het gevoel dat ik super reed en wou wel eens weten wat het op dit parcours tegen hem was geweest."



"Voor mezelf is het een bevestiging dat het nergens fout is gelopen op het WK en dat ik in orde ben."



Wat vond hij van het parcours? "Op het EK is het vaak ietsje korter. 20 km was het maar. Maar de uitslag liegt niet. Als het zo vlak is als hier, is het voor iedereen hetzelfde. Zo hard mogelijk stampen en beuken door de wind. Dat kan ik best goed."



"Deze trui is weer een beloning, die ze me niet meer kunnen afpakken. Met de sterren opnieuw de winter ingaan, doet deugd."