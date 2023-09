Sente Sentjens kaapt brons weg voor Vanden Heede bij junioren, tijdrittitel is voor Deen Philipsen

Dus moest onze landgenoot bang afwachten of zijn chrono goed genoeg was voor een podiumplek. De favorieten maakten zich op om de tijd aan te vallen, maar dat bleek niet evident.

Lars Vanden Heede mocht als 18e van 60 deelnemers opdraven in Emmen.

Sentjens: "Wilde mezelf bewijzen na het WK"

"Ik ben heel tevreden", glimlacht Sente Sentjens wanneer hij van het podium stapt.

"Ik had hier mijn zinnen op gezet om te bewijzen dat ik beter kon dan in Schotland (17e, red.). Dat is zeker gelukt vandaag. Ik ben toch wel een van de gelukkigste mensen op dit moment. Ik kan het nog niet geloven."

"In het begin had ik het even moeilijk met mijn mindere prestatie op het WK, maar ik heb de knop snel kunnen omdraaien door te koersen zonder verwachtingen. Die gingen goed, dus tankte ik vertrouwen."

"De wind was voor mij een voordeel, dus ik vond het wel een leuk parcours. Het einde was wel moeilijk, omdat ik de neiging heb om te snel te vertrekken. Ik doseerde nu wel goed, al maakten de windstoten het wel nog moeilijk."