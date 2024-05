Biniam Girmay rijdt Antwerp Port Epic na opgave in Giro: "Mijn vechtlust is groot"

Voor Biniam Girmay zat de Giro er na nog geen 4 etappes al op. De kopman van Intermarché-Wanty kwam in de miniatuurversie van Milaan-Sanremo twee keer ten val en moest opgeven.

Omdat de schade meevalt, kan de Eritreeër dit weekend al zijn comeback maken in Nederland in de Veenendaal-Veenendaal Classic. Daarna rijdt hij ook de Antwerp Port Epic en de Ronde van Limburg.

"Mijn opgave in de Ronde van Italië was een enorme mentale opdoffer", reageert Girmay. "Maar hoe teleurstellend het ook was, ik weet dat ik me op nieuwe doelen moet concentreren."

"Hoewel ik me fysiek nog niet optimaal voel vanwege mijn grote wonden en verstoorde nachtrust, is mijn vechtlust groot. Mijn conditie is prima, ik heb me goed op deze competitieperiode in mei voorbereid en ben enorm gemotiveerd om te koersen."

"De Veenendaal-Veenendaal Classic en de Ronde van Limburg zijn ideale gelegenheden om samen te koersen met Gerben Thijssen, met het oog op de Ronde van Frankrijk. De Antwerp Port Epic op zondag is een bijzondere klassieker die ik erg graag wilde ontdekken."

"Elke dag kan ik op training meer intensieve oefeningen uitvoeren en ik hoop dat die trend zich in de wedstrijden zal doorzetten, want ik ben erop gebrand om de komende weken deze nieuwe kansen te benutten om te presteren", besluit de winnaar van Gent-Wevelgem in 2022.