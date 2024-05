Isaac Kimeli sloopt mythische grens van 13 minuten op 5.000m en mag naar Parijs

Isaac Kimeli heeft zich in Stockholm verzekerd van een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs op de 5.000 meter. Hij sloopte de mythische grens van 13 minuten met een chrono van 12'56"53.

Nog maar één Belg slaagde erin om onder de 13 seconden te duiken op de 5.000 meter. Mohammed Mourit zette het Belgische record op 12'49"71, al viel die wel van zijn sokkel als dopingzondaar.

Bij zijn eerste 5.000 meter van het seizoen kon ook Isaac Kimeli die mythische grens slopen. Hij klokte 12'56"53, een serieuze hap van zijn persoonlijke record dat sinds 2022 op 13'04"72 stond.

Met zijn knaltijd gaat hij voorbij Monder Riziki en John Heymans en is hij nu de 2e snelste Belg ooit op de 5.000 meter. Op de Europese ranking aller tijden is hij nu 8e. In 2024 gaat het om de vierde tijd mondiaal en de snelste Europese chrono.

Het levert Kimeli meteen ook een olympisch ticket op voor de Spelen in Parijs. De olympische limiet stond op 13'05". Ook op het EK mag Kimeli de 5.000 meter lopen.