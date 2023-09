Italiaanse Venturelli kroont zich tot Europese kampioene tijdrijden bij junioren, geen Belgen in top 10

Als laatste beginnen, brengt steeds wat druk met zich mee. Zeker wanneer de Zweedse Stina Kagevi een pijlsnelle richttijd neerzette vroeg in de wedstrijd.

Na net geen 21 kilometer over de vlakke wegen in Emmen klokte Kagevi een tijd van 26'47". Omdat ze als 5e vertrokken was uit 45 deelneemsters, moest de Zweedse lang de hot seat warmhouden, want ze zag de tegenstand stuk voor stuk hun tanden stukbijten op haar tijd.