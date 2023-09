Jouw gids voor het EK wielrennen: parcours, deelnemers en uitzendingen

Zo was het vorig jaar:

Na een slaapverwekkend voorspel zorgde de voorspelde massasprint voor een absolute oerknal in München.

Ook bij de vrouwen was het vorig jaar Oranje boven.

Het programma:

Parcours tijdrit:

Geen VAM-berg in het parcours van de tijdrit, die daardoor zo plat als een pannenkoek is.

De start van de tijdrit is zowaar in een dierenpark, in het centrum van Emmen.

Daarna volgen vooral brede en rechte wegen. Koren op de molen van tempobeulen die het grote mes meester zijn.

De totale afstand van de tijdrit voor de elite mannen (29,5 km) bedraagt traditioneel een stukje minder dan de WK-tijdrit (47,8 km).

De elite vrouwen krijgen hetzelfde parcours en dezelfde afstand voorgeschoteld als de mannen. Voor de jeugdcategorieën staan 20,9 tijdritkilometers op het menu.