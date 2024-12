Een nieuwe heup voor Eddy Merckx: hoe zwaar is die operatie voor een 79-jarige?

"Het is zelfs zo dat we tegenwoordig heupprotheses in het daghospitaal kunnen behandelen. Het herstel van de patiënt is nu een heel ander verhaal dan dat het vroeger was."

Eddy Merckx kan dus met goede hoop beginnen aan zijn revalidatie. Kan hij ook al een datum plakken op een volgend fietstochtje?

"Dit is natuurlijk een andere zaak dan iemand die door een versleten heup een prothese moet krijgen", bouwt Corten wat voorzichtigheid in. "Maar doorgaans kunnen mensen snel weer beginnen stappen en het ziekenhuis verlaten."

"Dat is meestal al na 1 of 2 dagen, dan begint het herstelproces. Daarbij zien we dat mensen na een zestal weken zelfs al zonder krukken terugkeren op consultatie."

"Dan gaan we aan de slag met kinesitherapie en het revalidatieproces, zodat de meeste mensen na een goeie twee tot drie maanden weer sportactiviteiten kunnen en mogen hervatten."

"Toch moeten we voorzichtig zijn", benadrukt de chirurg nogmaals. "Want een val is doorgaans iets helemaal anders dan wanneer iemand komt voor een versleten heup. Maar Eddy Merckx is gevallen tijdens het fietsen, dus ik ga ervan uit dat hij fysiek nog paraat zal zijn."

De wielerlegende kan alvast een aftelkalender bovenhalen: zit hij binnen 2 à 3 maanden effectief weer op de fiets?