Limburg verrast Antwerp meteen in halve finales play-offs, Oostende wint vlot van Luik

Antwerp laat zich meteen verrassen door Limburg

Antwerp Giants is met een valse noot aan zijn halve finale begonnen in de play-offs. Het liet zich voor eigen publiek verrassen door Limburg, dat een belle nodig had gehad om zich te plaatsen.



In het 2e quarter nam Limburg de leiding en gaf dat niet meer uit handen: 76-81. Vrijdag kan Limburg in eigen huis een nieuwe stap zetten naar de titelfinale.



Titelverdediger Oostende kende dan weer weinig problemen tegen Luik. Al in het 1e kwart had het al een stevige kloof. Uiteindelijk won de kustploeg met 82-64.