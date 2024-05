Celtic grijpt 3e Schotse titel op een rij en sluipt dichter bij record van Rangers

Na de overwinning in The Old Firm afgelopen zaterdag had Celtic nog één puntje nodig om zich opnieuw tot Schots kampioen te kronen.

Geen eenvoudige opdracht tegen Kilmarnock, dat de titelverdediger in de voorbije twee duels had weten af te stoppen. Maar met de titel in zicht was Celtic ongenaakbaar: het won met 0-5 in Rugby Park.

Met die ruime zege is de 54e landstitel voor Celtic binnen. Met nog één speeldag te gaan kan Rangers de kloof van 6 punten niet meer overbruggen.

Rangers en coach Philippe Clement zullen volgend seizoen extra motivatie hebben om de reeks van Celtic te beëindigen. Celtic is namelijk nog één titel verwijderd van het record van Rangers, dat zich 55 keer tot kampioen kroonde.