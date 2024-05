Cyriel Dessers scoort in Old Firm, maar Celtic wint en staat op een zucht van de titel

Een nieuwe landstitel wenkt voor Celtic. Na een 2-1-zege in de derby tegen de Rangers heeft de uitdager een mirakel nodig om alsnog met de hoofdprijs aan de haal te gaan. Cyriel Dessers scoorde deze namiddag in de stadsontmoeting, maar met coach Philippe Clement bleef de spits uiteindelijk met lege handen achter.

Na dit weekend volgen nog 2 speeldagen in de Schotse competitie, maar het pleit is min of meer beslecht.

Na de 2-1-zege in de Old Firm leidt Celtic met 87 punten, 6 eenheden meer dan de Rangers. Ook het doelsaldo van de leider (59 tegenover 52) is gunstiger.

Celtic zette vanmiddag dus een cruciale stap naar een derde opeenvolgende titel, de 54e in de clubgeschiedenis.

Het thuispubliek juichte bij goals in de 35e en 38e minuut, de tegentreffer van Cyriel Dessers in de 40e minuut gaf Rangers weer hoop.

Het was slechts ijdele hoop, want nog voor de rust vielen de bezoekers met z'n tienen.

Door de missers van Celtic, onder meer vanaf de stip, bleven Philippe Clement en zijn groep nog lange tijd in leven, maar het resultaat veranderde niet meer.

Op 25 mei spelen beide rivalen ook nog de finale van de Schotse beker.