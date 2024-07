Transfers in buitenland: Sevilla stalt Januzaj een jaartje bij Las Palmas, En-Nesyri naar Fenerbahçe

Januzaj naar Las Palmas

Adnan Januzaj verdedigt komend seizoen de kleuren van UD Las Palmas. De club uit Gran Canaria huurt onze landgenoot een jaar van Sevilla.



Januzaj was in het verleden nog Rode Duivel, maar verdween de laatste jaren meer en meer uit de schijnwerpers. Vorig jaar kwam hij bij Sevilla slechts 11 keer in actie. Daarin liet hij één assist optekenen.



In het verleden kwam de Belg ook al onder meer uit voor Manchester United, Dortmund en Real Sociedad.



Las Palmas eindigde vorig seizoen als 16e in La Liga en hoopt met de nodige versterkingen een rustig seizoen te kunnen draaien.