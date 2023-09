Franse vrouwen wissen achterstand op de Italianen uit en kraaien victorie op het EK

Toch was het titelverdediger Italië die de toon zette bij de mannen. Het trio Affini, Cattaneo en Sobrero reed iedereen op een hoopje. Bij de wissel na 19,3 km konden enkel Frankrijk, Nederland en Duitsland de schade beperken tot onder de halve minuut.

Bij aanvang van de mixed relay was Frankrijk een outsider voor het goud. Zeker omdat Zwitserland Stefan Küng moest missen na zijn stevige smak van gisteren.

"Een kloof van 20 seconden achterstand wegwerken, is niet onmogelijk", dachten Franse vrouwen Cordon-Ragot, Kerbaol en Labous. Dus bedankten ze hun collega's Armirail, Cavagna en Thomas.



Zwitserland was op dat moment al uitgeteld in de strijd om de medailles. Bissegger kon zijn team niet op sleeptouw nemen en gaf een minuut toe. De Zwitserse wereldkampioenes zouden nooit meer dan een bijrol spelen.



De hoofdrol was voor Frankrijk. In een spannend slot reden de vrouwen het snot voor de ogen. Dat loonde: de achterstand bogen ze om in 4 seconden voorsprong op de Italianen.



Dolle vreugde bij de finish was het gevolg. Ook bij Duitsland, dat het brons wegkaapte voor de neuzen van de Nederlandse thuisrijders, waren glimlachjes te zien.



Een jonge Belgische ploeg kon enkel Oekraïne achter zich houden en finishte op de 7e plek, 3'45" achter de nieuwe Europese kampioen mixed relay.