Eresaluut aan Peter Sagan: door hartproblemen is het Slovaaks MTB-kampioenschap zijn laatste kunstje geworden

De afscheidsronde van Sagan is eigenlijk al sinds 2023 bezig: vorig jaar was zijn afscheid van het WorldTour-niveau in het wegwielrennen, eind juni 2024 reed hij met de Ronde van Slovakije zijn laatste profwedstrijd op de weg.

"Het zal zijn laatste professionele UCI-wedstrijd in eender welke discipline zijn", aldus Pierre Baguette. "Na zijn gezondheidsproblemen eerder dit jaar heeft Peter besloten zijn profcarrière ook in het mountainbiken te beëindigen."



Sagan is onder meer drievoudig wereldkampioen op de weg, won zeven keer de groene trui in de Tour, schreef in 2016 de Ronde van Vlaanderen op zijn naam en deed in 2018 hetzelfde met Parijs-Roubaix.

In zijn slotseizoen wilde Sagan zich nog kwalificeren voor de olympische mountainbikerit van Parijs, maar daarin slaagde hij niet. Eerder dit jaar onderging hij tweemaal een ingreep aan het hart, waardoor hij een deel van zijn geplande programma niet kon afwerken.