Rien ne va plus! Kopman serveert je meer nuttige tips dan ooit voor Sporza Wielermanager

Heb je goed geslapen?



Op elke normale dag zou het antwoord op die vraag waarschijnlijk “ja” zijn.Op elke normale dag wel, maar niet aanstaande zaterdag. Want dan begint Sporza Wielermanager



En dan zal ik - mijn beste bedoelingen ten spijt - toch weer een hele nacht hebben liggen draaien en keren. Dan zal ik wellicht een keer of drie wakker geschrokken zijn, badend in het zweet.

Want Morgado moest die er toch niet nog in? Of Florian Vermeersch? Of Tim Teutenberg? En was dat idee om een van de grote drie te laten vallen nu toch eerder gek dan geniaal?

Totdat om 11.30 uur het verlossende startschot klinkt, alles op zwart, rien ne va plus. Behalve die transfers dan.. lap, weer slapeloze nachten.

U hoort het, Sporza Wielermanager dat is puur genieten.