Hartprobleem blijft Peter Sagan achtervolgen, tweede ingreep is noodzakelijk

Ex-toprenner Peter Sagan moet een nieuwe ingreep aan zijn hart ondergaan. De 34-jarige Slovaak ondervond tijdens trainingen in Marseille weer last van hartritmestoornissen, waarvoor hij eind vorige maand ook al een operatie had ondergaan. Nu heeft zijn hart weer "een soort pitstop nodig", schrijft Sagan, die als mountainbiker wil deelnemen aan de Spelen.