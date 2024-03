Florian Vermeersch zet eerste stappen in revalidatie: "Hopelijk kan ik deze zomer opnieuw koersen"

Florian Vermeersch hoopt in juli of augustus terug te keren in het peloton. Dat vertelt hij in een video van zijn ploeg Lotto-Dstny. De 25-jarige Belg brak vorige maand zijn dijbeen bij een val in de Ronde van Murcia en is volop bezig met zijn revalidatie.

Lotto-Dstny moet het dit voorjaar doen zonder Florian Vermeersch. Hij had een belangrijke schakel moeten zijn binnen de Belgische ploeg, maar begin februari kwam Vermeersch stevig ten val tijdens de Ronde van Murcia.

Het verdict was zwaar: een dijbeenbreuk en maanden buiten strijd. Ondertussen is Vermeersch al een aantal weken aan het revalideren in Antwerpen. "Het gaat beter en beter, en ik merk de progressie", zegt hij in een video van zijn ploeg. "Dat geeft me voldoening en moraal om verder te revalideren."

Vermeersch kan al meer oefeningen uitvoeren bij de kinesist en heeft ook minder pijn. "Drie weken had ik bij iedere beweging enorm veel last. Nu gaat het beter. Op sommige plekken kan je me serieus pijn doen, maar stilliggen doet geen pijn."

"In de eerste tien dagen kon ik niks doen. Ik verbleef in het ziekenhuis en kon enkel in mijn bed liggen. Het gaat al veel beter dan die eerste twee weken", vertelt Vermeersch, die met de hulp van een kruk kan wandelen.