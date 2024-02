Florian Vermeersch moet kruis maken over voorjaar na ongelukkige val in Spanje

Tegenvaller voor Florian Vermeersch: hij kwam ten val in zijn eerste koers van het nieuwe wielerseizoen. Onderzoek bracht een dijbeenbreuk aan het licht, de renner gaat meteen onder het mes.

Het regende opgaves vandaag in de Ronde van Murcia. Florian Vermeersch was een van de 62 renners die de finish niet haalde, hij kwam ongelukkig ten val over een vangrail.

Daarbij liep Vermeersch een dijbeenbreuk op. Zijn ploeg laat weten dat hij vandaag nog geopereerd wordt in Spanje.

Een tegenvaller voor Vermeersch zelf én voor Arnaud De Lie. De jonge kopman van Lotto - Dstny kon de steun van Vermeersch de komende weken goed gebruiken, maar de luitenant zal maanden moeten revalideren.

Ook De Lie gaf op in Murcia, een wedstrijd gedomineerd door klimspecialisten. De Australiër Ben O'Connor won, Tim Wellens werd 3e.