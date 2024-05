Kiest Nicky Hayen straks voor herstelde Simon Mignolet of Nordin Jackers in doel? "Knoop is doorgehakt"

Hayen moet straks kiezen tussen Mignolet en Jackers

Luxeprobleem voor Nicky Hayen. Na enkele weken afwezigheid is Simon Mignolet opnieuw helemaal fit - iemand met zijn ervaring kan je áltijd gebruiken in een Europese finale.



Alleen: doublure Nordin Jackers deed het de voorbije wedstrijden voortreffelijk. Dus wat doet zijn trainer straks?

"Wie er morgen in doel staat? Dat zullen jullie donderdag zien", bleef Hayen geheimzinnig. "We hebben met beide doelmannen gesproken en hebben de knoop al doorgehakt, maar we willen de tegenstander nog een beetje in het ongewisse laten. We zitten met een luxeprobleem - iedereen speelt op een hoog niveau. Simon is een topkeeper en Nordin bevestigt het vertrouwen van de voorbije weken."