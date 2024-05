Zulte Waregem wacht nog een extra seizoen in 1B, Lommel trekt naar promotiefinale tegen Deinze!

Lommel mag blijven dromen van eerste klasse, Zulte Waregem wacht nóg een jaar in 1B. Een late kopbalgoal van Lucas Schoofs deed een volksfeest losbarsten in Limburg. Hoe hard zal de gemiste promotie erin hakken bij Essevee?

Hoe één doelpunt een wereld van verschil kan maken voor twee ploegen.



In minuut 78 deed Lucas Schoofs een kopbalgoal de bomen in het Nationaal Park Bosland daveren - zijn doelpunt bracht Lommel in polepositie voor een plekje richting de finale van de promotie play-offs.

De heenmatch bij Zulte Waregem was eerder op 1-1 geëindigd en de return was lange tijd een zenuwspel. De bezoekers kregen de beste kansen, maar misten efficiëntie en geluk. Onder meer Vossen zag een doelpunt afgekeurd en verkeek zich bij een enorme mogelijkheid.

Dat draaischijf Christian Brüls ook nog eens geblesseerd uitviel, hielp de zaak van Essevee niet. Enkele minuten na zijn wissel viel de cruciale 1-0. Een dreun waar de West-Vlamingen - zelfs na een invalbeurt van Ruud Vormer - niet meer van zouden bekomen…