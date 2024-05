Deinze komt niet meer in de problemen tegen Patro Eisden en blijft op koers voor promotie

Deinze maakt nog altijd kans op de sprong naar de hoogste klasse van ons voetbal. In de Promotion Play-offs rekende het af met Patro Eisden. Deinze had de heenmatch al gewonnen met 0-4 en won ook de return met 2-1.

De terugmatch was eigenlijk slechts een formaliteit voor Deinze, al zullen ze misschien toch even aan een nachtmerrie gedacht hebben toen Patro Eisden na ruim een kwartier op voorsprong kwam via Noubissi.

Die tussenstand bleef lange tijd op het bord staan, maar de mirakelschrijvers mochten hun pen en papier opbergen toen Schuermans gelijkmaakte.

20 minuten voor tijd nam Van Landschoot de laatste twijfels weg. 2-1, Deinze stoot door en kijkt vanavond wie zijn tegenstander wordt.

Tussen Lommel en Zulte Waregem is nog niets beslist na de eerste ontmoeting (1-1).

De twee winnaars van de dubbele confrontaties nemen het op zondag 5 en 12 mei tegen elkaar op, telkens om 16 uur.

De beste van dat duel komt uit tegen de op twee na laagst gerangschikte club uit de Relegation Play-offs van de Jupiler Pro League.