Ben O'Connor soleert bergop naar zege in Ronde van Murcia, Tim Wellens 3e

De eerste overwinning is binnen voor Ben O'Connor. De klimmer van Decathlon-AG2R was bergop heer en meester in de Ronde van Murcia. Tim Wellens ging nog lang mee in het zog van de Australiër, maar strandde uiteindelijk op een verdienstelijke derde plaats.

Ben O'Connor van Decathlon-AG2R heeft de 40e editie van de Ronde van Murcia op zijn naam geschreven. De Australiër rondde een solo van ruim 10 km succesvol af in de Spaanse eendagswedstrijd. Aan de streep had hij na 198,7 km, met onderweg drie beklimmingen en 1.500 meter hoogtemeters, een voorsprong van een kleine minuut op de Sloveen Jan Tratnik (Visma - Lease a Bike). Tim Wellens (UAE Team Emirates) reed in de finale voorop met O'Connor, maar kon diens tempo niet volgen. De Limburger verloor in een sprint om de tweede plaats uiteindelijk van Tratnik. Voor de 28-jarige O'Connor is het zijn eerste zege sinds hij in april 2022 de Tour du Jura (1.1) won. Een jaar eerder werd hij vierde in de Tour. De Australiër volgt op de erelijst de Brit Ben Turner (INEOS Grenadiers) op. Die won vorig jaar in Murcia voor de Australiër Simon Clarke en Jordi Meeus.

Wellens: "Ik ging bergop over mijn limiet"

Tim Wellens (3e): "Ik kan heel tevreden zijn met mijn wedstrijd. Ik was bergop bij de betere renners en kreeg in de aanval met Ben O'Connor een goede kompaan mee. Ik dacht zelfs even aan de overwinning, maar op de laatste beklimming ging ik over mijn limiet. In de laatste kilometers was het uiteindelijk aftellen naar de finish. Toch is derde zijn absoluut geen schande. Ik neem dit vertrouwen mee naar de volgende wedstrijden."