(Nog) geen 8e wereldtitel: topfavoriet O'Sullivan sneuvelt op WK snooker tegen ijzersterke Bingham

Ronnie O'Sullivan zal nog wat langer moeten wachten op een achtste recordwereldtitel in het snooker. De Engelse nummer één van de wereld ging in een hoogstaande kwartfinale onderuit tegen Stuart Bingham, de wereldkampioen van 2015 en het nummer 29 van de wereld. Met O'Sullivan is ook de laatste toptienspeler uitgeschakeld.

In de kwartfinale wachtte met Stuart Bingham wel een verraderlijke tegenstander. De wereldkampioen van 2015 is dan wel weggezakt naar plek 29 op de wereldranking, in Sheffield was de ervaren Engelsman goed begonnen met knappe zeges tegen Gary Wilson en Jack Lisowski.

De sterren stonden ook gunstig voor O'Sullivan. Met vlotte zeges in zijn eerste twee partijen had hij vertrouwen getankt én bovendien zag hij met Judd Trump, Luca Brecel, Mark Allen en Mark Williams een hoop schaduwfavorieten sneuvelen.

'The Rocket' had een van zijn beste seizoenen uit zijn carrière achter de rug met onder meer winst op het UK Championship en de Masters en kon met een nieuwe wereldtitel als vierde speler ooit de 'Triple Crown' in één seizoen voltooien.

Kon de gekste ooit nu ook definitief de beste ooit worden? Ronnie O'Sullivan was het WK snooker begonnen met een missie: de Engelsman mikte op een achtste wereldtitel in de hoop alleen recordhouder te worden.

Bingham zorgt zo voor dé stunt van het toernooi. Met O'Sullivan verdwijnt niet alleen de topfavoriet maar ook de laatste toptienspeler uit The Crucible. Met Bingham, Jak Jones, David Gilbert en Kyren Wilson blijven vier outsiders over.

Met onderweg twee century-breaks nam O'Sullivan de partij in handen. 'The Rocket' kwam 8-6 voor, maar met breaks van 125 en 92 haakte een weerbare Bingham aan. Met een break van 136 deelde O'Sullivan daarna een nieuw tikje uit, maar niets kon Bingham uit zijn lood slaan.

"Ik heb van het toernooi genoten", stak O'Sullivan van wal na zijn nederlaag. "Ik speelde goed, ik raakte meer en meer in mijn spel. Dat is voor mij het belangrijkste. Zeges, nederlagen ... Dat is eigenlijk irrelevant", klonk het in zijn typische stijl.

"Ik zag veel progressie bij mezelf. Ik heb vandaag proberen te knokken, maar het mocht niet zijn. Stuart kon beter om met de omstandigheden. Hij maakte de betere shots en keuzes en was gewoon de betere speler", was 'The Rocket' ook groots in de nederlaag.

Bingham was dan weer in de wolken met zijn halvefinaleplaats. "Ongelooflijk, wat een wedstrijd. Ik heb van elke seconde genoten. Er klikte iets en alles liep goed. Het was heerlijk om de beste speler ooit zo partij te kunnen geven."