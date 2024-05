Asterix Avo zet in eigen huis scheve situatie tegen Tchalou recht en pakt 16e landstitel

De topfavoriet haalt het dan toch van de seizoensrevelatie. In de derde en beslissende finalewedstrijd kwam Asterix Avo eerst nog op achterstand tegen Tchalou, maar herpakte het zich in Beveren. Iris Vos was de aanvallende ster van dienst. Na de Beker mag de club zo ook een 16e landstitel in de kast zetten na een pittig seizoen.

Mocht je een scherp mes meegenomen hebben, kon je de spanning snijden in Beveren.

Na de pandoering op bezoek in een kolkende zaal van Tchalou, bracht Asterix Avo vorige week de score wel in evenwicht. Toch was het enorm op zijn hoede voor de aanvallende kracht van de bezoekers.

Een nieuwe achterstand wilde coach Kris Vansnick absoluut vermijden. Maar met voorzichtigheid ingebouwd, is het moeilijk om te domineren in het volleybal. Tchalou durfde wel op het cruciale moment en stond een set dichter bij het sprookje: 23-25.

Zou het dan toch? Niet als het van Asterix Avo afhing. De ploeg herpakte zich in set twee en legde zijn eigen snelle tempo op. Tchalou verslikte zich even in de foutenlast: 25-21 en 1-1 in sets.

Wanneer het in de derde set 23-20 stond voor de thuisploeg, was de aanhang er gerust in. Al was dat buiten de weerbarstigheid van Tchalou en libero Digrinova gerekend. De bezoekers kwamen nog dicht, maar een erg koele Iris Vos maakte er met een ace 25-22 van.

Pas vanaf halfweg set vier mocht de riem eraf. Tchalou gaf een reeks punten te makkelijk weg. Asterix Avo profiteerde optimaal, zocht de handen in het blok en ook Vos bleef doorperen. Plots stond het 20-13 en kon iedereen de champagne al proeven.

Na de matchbal (25-15) was de ontlading - van een erg lang, maar minstens even succesvol seizoen - enorm groot. Na een campagne in de Champions League, Bekerwinst en listige play-offs, mag Asterix Avo zijn 16e titel vieren.