Recordbreker Arnaud De Lie voor eerste koersweekend: "Het zegt iets en tegelijk niets"

Een competitiebegin op 10 februari: naar de normen van Arnaud De Lie is dat behoorlijk laat.

De Lie is nog maar 21 jaar, maar in zijn vorige profseizoenen kon hij niet snel genoeg zijn tanden zetten in de eerste koersen van het seizoen.

"Ik begin er nu 3 weken later aan tegenover vorig jaar", vertelt De Lie aan de vooravond van zijn eerste koersweekend met de Ronde van Murcia en de Clasica Almeria.

"Vorig jaar trok ik na de ploegstage meteen door naar Valencia (waar hij ook won). Nu hebben we samen met de staf en mijn trainer beslist om voor deze koersen te kiezen."

"Deze wedstrijden moeten me liggen en zo krijg ik ook nog wat meer tijd om alles te kunnen finetunen."