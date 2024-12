Wielerclub Wattage komt terug in 2025: bestel nu je tickets voor het voorjaar

Stiekem verlangt elke wielerliefhebber al naar het klassieke voorjaar van 2025. Daar is het nog even op wachten en dus ook op de nieuwe afleveringen van Wielerclub Wattage.

Maar de data en locaties van het derde seizoen liggen wel al vast. Vanaf 26 februari in Ninove tot 30 april in Menen kun je in Vlaanderen gaan kijken naar Tom Boonen, Jan Bakelants, Mark Uytterhoeven, Dirk De Wolf en Ruben Van Gucht.

