De Ronde van Spanje begint volgend jaar op Italiaanse bodem

De Vuelta gaat volgend jaar niet in Spanje van start, wel in Italië. In het noordwesten van het land staan 3 ritten op het programma. Het startschot weerklinkt op 23 augustus in Turijn.

Voor de 6e keer in de geschiedenis van de Vuelta gaat de Spaanse rittenkoers van start in het buitenland. Na Lissabon dit jaar, is het volgend jaar de beurt aan Turijn.

3 dagen lang blijven de deelnemers in het noordwesten van Italië, in de regio Piemonte, koersen.

In de openingsetappe zal het peloton op 23 augustus 183 km afleggen tussen Turijn en Novara. De tweede etappe zal in Alba van start gaan en brengt het peloton over 157 kilometer naar Limone voor een eerste aankomst bergop.

De derde en laatste rit op Italiaanse bodem gaat over 139 km tussen San Maurizio Canavese en Ceres. Rit 4 gaat vervolgens in Susa van start.

Vorige zomer won de Sloveen Primoz Roglic (Red Bull) de Ronde van Spanje voor de vierde keer. In 2022 was onze landgenoot Remco Evenepoel de eindwinnaar.