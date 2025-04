Bidongooier doet via advocaat voor het eerst zijn verhaal en biedt excuses aan: "Ik voelde me zó slecht toen ik hem raakte"

"Binnen de halve seconde had ik al spijt dat ik had gegooid." De man die zondag een bidon naar Mathieu van der Poel gooide tijdens Parijs-Roubaix, heeft via zijn advocaat voor het eerst zijn verhaal gedaan. De West-Vlaming toont veel schuldbesef en excuseerde zich in een mailtje al bij Van der Poel: "Hoe kon ik nu zo dom zijn?"

"Een bondig mailtje met duidelijke verontschuldigingen."



Dat verstuurde advocaat Peter Desmet in naam van zijn cliënt naar Alpecin-Deceuninck en Mathieu van der Poel in het bijzonder.

Via zijn advocaat deed de verdachte bij onze collega's van HLN ook voor het eerst zijn verhaal over het moment dat zijn leven op zijn kop zette. Tegenover onze redactie herhaalt Desmet de mea culpa van zijn cliënt.

"Ik besef dat ik me bij iédere renner en koersliefhebber moet excuseren", klinkt het.



"We hadden wat gedronken in de tent in de buurt. In afwachting van de passage van de renners op de strook waar we stonden. Ik moet toegeven dat ik wel wat te veel had gedronken."

"In het grasveld tussen de tent en die kasseistrook zag ik die gele bidon liggen. Wellicht had één van de junioren die 's morgens weggegooid. Zonder er veel bij na te denken, raapte ik die op. Hij was niet volledig vol, maar er zat wel nog wat in."

"Mathieu van der Poel naderde en toen hij passeerde, maakte ik die stomme beslissing en gooide ik die bidon. Waarom ik dat deed? Ik vraag het me sindsdien continu af, maar ik heb er zelf geen verklaring voor."