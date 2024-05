Peter Sagan maakt volgende week rentree op de weg in Ronde van Hongarije na hartproblemen

Peter Sagan nam eind vorig jaar afscheid van het wegwielrennen op het hoogste niveau. Hij focust zich nu op het mountainbiken en droomt ervan komende zomer in actie te komen op de Olympische Spelen in Parijs.



Die hoop kreeg een fikse knauw, toen de 34-jarige Slovaak eerder dit voorjaar last kreeg van hartritmestoornissen. Daarom moest hij 2 ingrepen ondergaan aan zijn hart.



Zo behoudt hij nog een waterkans op de Spelen. Om het nodige wedstrijdritme op te doen kruipt de voormalige vedette voor even weer op de koersfiets.



De organisatie van de Ronde van Hongarije pronkte eerder dit voorjaar met de komst van Sagan en nu heeft Pierre Baguette Cycling zijn selectie officieel bevestigd.