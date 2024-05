Maellyse Brassart maakt nog kans op olympisch ticket, Derwael valt twee keer op EK in Italië

Op het EK turnen voor vrouwen in Rimini (Ita) staan vandaag de kwalificaties op het programma. Daarin proberen de gymnasten zich te plaatsen voor de teamfinale met de beste 8 landenteams en de toestelfinales met de beste 8 turnsters per toestel. Het is een belangrijke dag, want er staat nog 1 olympisch ticket op het spel. Voor een Belgische? We volgen het hier op de voet.