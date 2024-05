"Soms wordt het te veel": Catalaanse opgave liet sporen na bij Cian Uijtdebroeks

do 2 mei 2024 12:18

Cian Uijtdebroeks is de klassementsman van Visma-Lease a Bike in de Giro.

Zaterdag begint Cian Uijtdebroeks (21) aan zijn tweede grote ronde uit zijn carrière. De Giro vat hij aan in het shirt van Visma-Lease a Bike, de ploeg waar de nummer 8 van de jongste Vuelta snel stappen willen zetten. Maar dat proces is de voorbije maanden met vallen en opstaan gebeurd, zo deelt zijn ploeg in een gesprek aan de vooravond van de Giro.

Sinds 24 maart heeft Cian Uijtdebroeks geen competitiekilometers meer gereden. De winnaar van de Tour de l'Avenir in 2022 stapte die dag af in de slotrit van de Ronde van Catalonië. "Daar was Cian niet helemaal fit", vertelt zijn ploegleider Marc Reef aan onze redactie. "Een verklaring? Het was, denk ik, een optelsom van de winter (met de transfersoap, red), een lang trainingsblok en zware koersen in zware omstandigheden." "Dat heeft zijn tol geëist, maar Cian heeft daarna goed kunnen rusten en heeft ook goed kunnen trainen." "Hij heeft een hoogtestage afgewerkt, gevolgd door een laatste kamp in Denia. Dat is goed verlopen. Hij gaat gezond naar Italië. Fysiek is hij klaar voor de Giro."

Als je je voor deze Giro baseert op Tirreno-Adriatico (waar hij 7e werd, red), dan kan hij in deze Giro meedoen voor de top 10. Als je kijkt naar Catalonië, dan wordt dat al een moeilijk verhaal. Marc Reef (ploegleider Visma-Lease a Bike)

Bij Visma-Lease a Bike wagen ze zich niet aan voorspellingen rond de klassementsambities van het Belgische goudhaantje. "Cian is jong en ontzettend talentvol", klinkt het, "maar het is moeilijk om er nu iets op te kleven." "We leren elkaar steeds beter kennen en we geraken ook beter op elkaar ingespeeld. In zijn eerste periode van het seizoen heeft hij enkele mooie dingen laten zien, maar hij had dus ook een moeilijk moment in Catalonië." "Als je je voor deze Giro baseert op Tirreno-Adriatico (waar hij 7e werd, red), dan kan hij in deze Giro meedoen voor de top 10. Als je kijkt naar Catalonië, dan wordt dat al een moeilijk verhaal."

Jonas Vingegaard en Cian Uijtdebroeks in Tirreno-Adriatico.

Alles in perspectief

De opgave in Catalonië, waar er gekoerst werd in belabberde weersomstandigheden, heeft blijkbaar toch enkele naschokken gekregen. Was er oplapwerk nodig? Ploegleider Marc Reef: "Cian heeft ontzettend veel drive, is ambitieus en wil zich tonen. Als je dat combineert, dan kan het soms even te veel worden. Dat was het toen ook." "Hij heeft na Catalonië enkele dagen nodig gehad, maar Cian plaatste daarna met ons alles weer in perspectief. En dan hebben we een plan gemaakt voor deze Giro."

Cian en de ploeg zijn ambitieus. Dan kan je zoals in Catalonië ook ergens tegen aanlopen. Ook dat hoort erbij. Voor de toekomst is dat zeker iets om mee te nemen. Marc Reef (ploegleider Visma-Lease a Bike)

De samenwerking verloopt in beide richtingen. Uijtdebroeks is ondanks zijn jeugdige leeftijd een renner die zelf veel input geeft. "Klopt", zegt zijn ploegleider. "Hij is dag en nacht bezig met wielrennen." "Zoals ik zei: we leren elkaar steeds beter kennen. We moeten vooral alles in balans krijgen. We zijn dat traject aangegaan en daar past deze Giro in." "Cian en de ploeg zijn ambitieus. Dan kan je zoals in Catalonië ook ergens tegen aanlopen. Ook dat hoort erbij. Voor de toekomst is dat zeker iets om mee te nemen."



In de Giro moet Cian Uijtdebroeks meer dan 70 tijdritkilometers oppeuzelen.

