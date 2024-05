Bundesliga boven: na Italië krijgt ook Duitsland komend seizoen een extra Champions League-ticket

Komend seizoen mogen er 5 Duitse clubs beginnen aan een avontuur in de Champions League. Na de overwinning van Dortmund tegen PSG gisteren ligt dat vast. Duitsland heeft de tweede plaats op de UEFA-landenranking veiliggesteld, wat een extra ticket voor het kampioenenbal oplevert.

Vanaf komend seizoen mogen 2 competities een extra team afvaardigen in het nieuwe format van de Champions League. Landen waarvan hun clubs dit seizoen het best presteerden in Europese competities, worden op die manier beloond.



Italië voert de UEFA-landenranglijst aan en verzekerde zich eerder al van een extra ticket. Na de 1-0-overwinning van Borussia Dortmund tegen Paris Saint-Germain in de heenmatch van de halve finale van de Champions League is ook Duitsland zeker. Engeland en Frankrijk kunnen de Duitse coëfficient niet meer evenaren.

Dit wil zeggen dat de vijfde in de stand van de Bundesliga komend seizoen rechtstreeks mag deelnemen aan de Champions League. Dortmund staat op die begeerde vijfde plek, met een voorsprong van 12 punten op Eintracht Frankfurt. Met nog 3 speeldagen op het menu zijn de Borussen dus zeker van CL-voetbal.