NBA: LA Lakers en LeBron James kunnen eindelijk nog eens winnen van Denver

Deel van de reeks was de vernederende 4-0 in de finale van de Western Conference vorig jaar.



LeBron James wilde geen tweede "sweep" en toonde zijn maats de goede weg met 30 punten, alsook 5 rebounds, 4 assists en 3 steals. In zijn spoor volgden Anthony Davis (25 ptn, 23 rbs), D'Angelo Russell (21 ptn) en Austin Reaves (21 ptn).



Bij Denver was Nikola Jokic andermaal goed voor een "triple double" (33 ptn, 14 rbs, 14 ass). Maandag krijgen de Nuggets voor eigen publiek een nieuwe kans om zich te plaatsen voor de tweede ronde.



"We hebben onszelf een levenslijn toegeworpen. Maandag wordt de belangrijkste match van ons seizoen", zegt James.



Nog in de Western Conference won Oklahoma City ook zijn derde duel tegen New Orleans. Shai Gilgeous-Alexander (24 ptn, 8 ass) leidde de westelijke nummer 1 uit de reguliere competitie naar een 85-106-zege.



Boston, topreekshoofd in de play-offs van de Eastern Conference, won onder aanvoering van Jayson Tatum en Jaylen Brown (allebei 22 ptn) met 84-104 in het derde duel tegen Miami en leidt met 2-1.



Nog in het oosten ging Orlando met 112-89 voorbij Cleveland. Franz Wagner blonk uit met 34 punten en 13 rebounds. Beide ploegen houden elkaar na vier matchen in evenwicht (2-2).