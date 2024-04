3 ploegen gebuisd, 1 primus van de klas: het rapport na 5 speeldagen Champions' Play-offs

zo 28 april 2024 09:56

We zitten halverwege in de Champions' Play-offs. Na 5 speeldagen liggen de kaarten helemaal anders voor de 6 ploegen dan bij de start. Welke ploeg zit in de juiste flow? En wat zijn de verschillen met de onderlinge resultaten in de reguliere competitie? Een rapport van elke ploeg.

Resultaten tegen top 6

Reguliere competitie Play-offs Union 19 op 30 3 op 15 Anderlecht 19 op 30 9 op 15 Antwerp 15 op 30 3 op 15 Genk 12 op 30 10 op 15 Club Brugge 11 op 30 13 op 15 Cercle Brugge 3 op 30 5 op 15

Union: 3 op 15

Op het einde van de reguliere competitie bedroeg de voorsprong van Union op Anderlecht 7 punten. Antwerp volgde op 18 punten van de leider, Club Brugge zelfs op 19 punten. De ploeg van Alexander Blessin kon in de reguliere competitie een mooi rapport voorleggen tegen de top 6-ploegen: 19 op 30. Alleen thuis tegen Genk verloor Union met 0-2. Het contrast met de resultaten in de play-offs is enorm. Union kon alleen punten pakken op Antwerp en blijft achter met 3 op 15. De gehalveerde (!) voorsprong op de concurrentie smolt afgelopen weken weg, waardoor de Brusselaars wegzakten tot de 3e plek.

Anderlecht: 9 op 15

Het Lotto Park lijkt de belangrijkste troef te zijn van recordkampioen Anderlecht. De twaalfde man stuwt paars-wit ook tijdens de play-offs vooruit. En met resultaat: 3 overwinningen in evenveel thuiswedstrijden. Op verplaatsing doet de ploeg van Brian Riemer het minder goed. Zowel op Genk als op Club Brugge zakte Anderlecht door het ijs. Maar met 9 op 15 is het rapport na 5 speeldagen zeker niet slecht. Ook in de reguliere competitie presteerde Anderlecht goed tegen andere clubs uit de top 6. Net als Union haalde het 19 op 30. Alleen op bezoek bij de buren uit Sint-Gillis verloren ze (2-0).

Antwerp: 3 op 15

Antwerp begon als 3e in de stand aan de Champions' Play-offs. Tegen de top 6 haalde de ploeg van Mark van Bommel de helft van de punten: 15 op 30. Net niet gebuisd dus. Een heel ander verhaal in de play-offs. The Great Old speelt momenteel ondermaats en dat vertaalt zich ook in de stand. Eén overwinning op Jan Breydel tegen Cercle zorgde voor de enige punten voor Antwerp: 3 op 15.

Genk: 10 op 15

De ploeg van Wouter Vrancken wist zich pas op de slotspeeldag te verzekeren van een plekje in de Champions' Play-offs. Tegen de andere ploegen uit de top 6 haalde het 12 op 30.



KRC Genk begon sterk aan de play-offs. Na 3 overwinningen tegen Union, Antwerp en Anderlecht en een gelijkspel tegen Cercle solliciteerden de Limburgers voor titelkandidaat. In de midweek verloor Genk met zware cijfers op bezoek bij Club Brugge: 4-0. Ondanks hun goed rapport wordt het moeilijk op 7 punten van leider Anderlecht.

Club Brugge: 13 op 15

Na de trainerswissel zit Club Brugge weer in de juiste flow. Dankzij een sterke reeks onder nieuwe coach Nicky Hayen knokte blauw-zwart zich in de titelstrijd. Club is nog steeds ongeslagen: 4 overwinningen en 1 gelijkspel. Onder coach Ronny Deila ging het in de reguliere competitie minder vlot tegen ploegen uit de Champions' Play-offs. De Bruggelingen haalden amper 11 op 30. Enkel stadsgenoot Cercle deed slechter.

Cercle Brugge: 5 op 15

Tegen de top 6 behaalde Cercle Brugge in 5 wedstrijden in de play-offs meer punten dan in de reguliere competitie. Met een 2-3-overwinning op Union en twee gelijke spelen tegen Genk en Club hebben ze 5 op 15. In de reguliere competitie kon Cercle het de andere ploegen uit de top 6 niet moeilijk maken. Het speelde 3 keer gelijk: twee keer in de stadsderby tegen Club en op bezoek bij Genk. De ploeg van Muslic kon geen enkele keer winnen.