Jonas Vingegaard: "Op een dag moet iemand het overnemen en hopelijk wordt Cian die renner"

Jonas Vingegaard heeft genoten van de tijd met zijn familie om de batterijen op te laden. "Ik ben klaar om weer af te zien", grijnst de Deen.

Vingegaard gaat voor 3 op een rij in de Tour. "Dat is het doel, zoveel is duidelijk. De Tour is de grootste koers op de kalender. Ik ben trots op wat we al bereikt hebben, maar we willen nog beter doen."

Stick to the plan is wat de Deen doet. Hij verandert het geweer niet van schouder zoals Tadej Pogacar en Wout van Aert.

"Ik begrijp dat sommigen iets anders willen. Het is mogelijk dat ik in de toekomst iets anders doe, maar ik hou nu nog van de Tour, zeker als titelverdediger."