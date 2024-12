Europees verhaal weer springlevend: Gent is in stormloop van 20 minuten klaar met Servische tegenstander

KAA Gent heeft gedaan wat het absoluut moest doen in de Conference League: winnen. De ploeg van Wouter Vrancken had de boodschap goed begrepen en begon verschroeiend aan de wedstrijd tegen Backa Topola. De Serviërs moesten zich in 20 minuten al drie keer gewonnen geven. Meteen ook goed voor Europees voetbal na de League Phase.

9 op 9. Gent heeft in eigen stadion een straffe reeks neergezet in de competitiefase van de Conference League. Na Molde en Omonia Nicosia legde het team van Wouter Vrancken nu ook TSC Backa Topola over de knie.

Amper 5 minuten later stond het al 2-0. Op een prima voorzet van Brown toonde Gandelman nog maar eens zijn neus voor goals, al zat het ook wat mee. Zijn schot caprioleerde via doelman Ilic in doel.

Een mager gevulde Planet Group arena voor dit Conference League-duel, maar de afwezige Gentse supporters kregen ongelijk. Na een quasi perfecte eerste helft had KAA Gent zijn schaapjes al op het droge tegen een bijzonder naïef verdedigend TSC Backa Topola. Gent maakte optimaal gebruik van de ruimtes in de rug van de Servische defensie. De paal hield Surdez nog van een vroege goal, maar na opzichtig hands van Stanic kon Dean vanaf de penaltystip toch snel de score openen: 1-0 na nog geen 10 minuten.

Had TSC dan helemaal niks in de pap te brokken? Bijzonder weinig toch, al kwamen de bezoekers op het halfuur wel even boven water met maar liefst 4 doelpogingen in één en dezelfde fase.



Na een vrije kopbalkans trapte Radin in de rebound op de paal en Roef had vervolgens uitstekende parades nodig op schoten van Pantovic en Cirkovic.

Gent reageerde als door een wesp gestoken. Na nog maar eens een snelle omschakeling gleed Gandelman zijn tweede van de avond binnen, maar de 4-0 werd afgekeurd voor nipt buitenspel.



De wedstrijd had alles in zich om alsnog uit te draaien op een Gents doelpuntenfestival, maar zover kwam het niet. In een overbodige tweede helft kwam Dean nog het dichtst bij de 4-0.



Met 9 punten uit 5 wedstrijden is Gent nu al zeker van een plek in de barrages voor de 1/8e finales. Volgende week gaat het op zoek naar een plek in de top 8 en rechtstreekse kwalificatie bij het Noord-Ierse Larne, dat met 0 punten troosteloos laatste staat.