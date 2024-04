Gehavend Team Riffa verliest thriller tegen topfavoriet Ub in halve finale WorldTour-opener

Riffa is er net niet in geslaagd om net als vorig jaar de finale te bereiken in Utsunomiya. Met z'n drieën - door de blessure van Jonas Foerts - kwamen Bryan De Valck, Dennis Donkor en Thibaut Vervoort tot op 1 puntje van de kwalificatie. Bij 20-20 misten de Belgen hun shotpoging, die van de Serviërs ging binnen: 21-20.



Ub is de beste ploeg ter wereld. In de onderlinge duels vooraf stond het 8-3 voor het topreekshoofd.



Ub zette meteen ook de toon in de halve finale: 4-0 en 7-2, door een tweepunter van Donkor. De vermoeidheid leek de Belgen parten te zullen spelen.



Maar niets was minder waar: ze knokten zich helemaal in de wedstrijd en tweepunters van Donkor en Vervoort zorgden voor 8-8. Vervoort scoorde zelfs met een achterwaartse bal en bleef de tweepunters uit zijn mouwen schudden.



Zo liep Riffa uit tot 13-17. Met vrijworpen kwam Ub 17-17 gelijk. Het einde was razendspannend. Donkor maakte er met 1 en 2 punten 19-20 van voor de Belgen. Dit met 3 man over de streep trekken, zou furore betekenen.



Bij 20-20 kregen de vermoeide Belgen het deksel op de neus: Vervoort ging voor een 2-punter. Die werd gemist, Brankovic profiteerde.



Ub gaat voor het derde jaar op een rij naar de finale van de WT-opener. Geen revanche dus voor de verloren finale van vorig jaar voor de Belgen.