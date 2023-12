Geen Tour, wel Giro/Vuelta voor serene Wout van Aert: "In die uitspraak zat meer waarheid dan ik toen besefte"

Het was al geen geheim meer, maar Wout van Aert debuteert na het klassieke voorjaar in de Ronde van Italië. Zijn zomer staat in het teken van de Spelen en Van Aert past voor de Ronde van Frankrijk. Via de Vuelta zal hij zich klaarstomen voor het WK. "Ik wil gewoon het beste van mezelf geven", duidt hij zijn mindset.

Wout van Aert zal dus voor het eerst deelnemen aan de Giro. Hij krijgt het gezelschap van onder meer Cian Uijtdebroeks en sprinter Olav Kooij. "Ik wil een rit winnen", vertelde Van Aert. "En als het kan, meer dan eentje. Het parcours is lastig, maar er zijn mogelijkheden. Ik zal mijn dagen uitkiezen." Een klassement is geen doel. "Neen, dat zal niet gebeuren", verzekerde sportief directeur Merijn Zeeman. "Met Olav zal Wout op ritten jagen." Van Aert verschijnt eind juni dus niet aan de start van de Tour. "Het zal lastig worden om te winnen zonder hem", beseft Jonas Vingegaard. Maar eerst volgen natuurlijk de klassiekers. "Ik zal minder crossen dan gewoonlijk. Ik heb nu al het gevoel dat mijn hoofd wat meer vrij is. Hopelijk geeft dat mij een extra procentje in het voorjaar."

Het stimuleert me alleen maar om eens iets anders te doen en om een grote ronde op een andere manier te rijden. Ik heb die wens uitgesproken naar de ploeg en ik ben blij dat het gelukt is. Wout van Aert

"Dit was het moment om eens iets anders te doen", vulde Van Aert later aan voor onze camera. "De Tour is nooit saai, zeker in deze ploeg met de lange voorbereiding. Maar op een bepaald moment wordt dat een gewoonte." "Het stimuleert me alleen maar om eens iets anders te doen en om een grote ronde op een andere manier te rijden. Ik heb die wens uitgesproken naar de ploeg en ik ben blij dat het gelukt is." "We proberen in de Giro zoveel mogelijk ritten te winnen. En dan heb ik dagen waarop ik de gruppetto kan opzoeken, toch iets anders dan in de Tour." "Maar het is niet zo dat ik nu geen stages meer hoef te doen of dat ik me slechts halfjes hoef voor te bereiden. Mijn pieken liggen nu op andere momenten, maar het jaar blijft druk."

Fem van Empel en Wout van Aert.

Geen Italiaanse koersen, wel een andere mindset

Dat jaar begint natuurlijk met de klassiekers. Wout van Aert trekt normaal naar het Vlaamse openingsweekend. "Ik zal er beide koersen rijden, dus voor het eerst ook Kuurne-Brussel-Kuurne." Daarna skipt hij het Italiaanse luik met de Strade Bianche en Milaan-Sanremo. "Jammer, maar ik moet die keuze maken om de Giro aan het voorjaar te kunnen kleven. Want er is niet genoeg tijd om te rusten en op te bouwen." "Vanaf de E3 Saxo Classic zal ik normaal alle klassiekers rijden tot aan Roubaix of misschien de Amstel. Daar wil ik met een goeie conditie doortrekken tot aan de Giro."

Toen ik "Ik moet just niets" zei, geloofde ik er nog niet echt in. Het was uit frustratie, maar toen zat er al meer waarheid in dan ik besefte. Wout van Aert

Van Aert oogde opvallend zelfverzekerd en rustig. "Door dit jaar, waarin niet alles liep zoals ik wilde of het net niet was, heb ik toch een gevoel van berusting gevonden", verklaart hij. "Ik ben eerder trots op wat ik al bereikt heb. Ik heb al veel meer plezier gehaald uit de voorbereiding dan anders." "Niet enkel het resultaat telt. Ik wil gewoon het beste van mezelf geven. Ik wil mezelf niets hoeven te verwijten. En dan ben ik zeker dat ik er dichtbij zal zijn." De "Ik moet just niets"-benadering van vorig voorjaar lijkt wel geïncarneerd. "Toen ik dat zei (na zijn zege in de E3), geloofde ik er nog niet echt in." "Het was eerder een frustratie naar de buitenwereld omdat ik me aangevallen voelde. Maar misschien zat er toen al meer waarheid in dan ik besefte."