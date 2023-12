Cian Uijtdebroeks straalt bij Visma-Lease a Bike: "Ik maak er geen soap van, maar ik moest weg voor mijn geluk"

Zou hij aanwezig zijn of niet? Jawel, Cian Uijtdebroeks speelde geen verstoppertje op de ploegvoorstelling van Visma-Lease a Bike. Het 20-jarige talent, onderwerp van een heuse soap, bevestigde dat hij in 2024 zal deelnemen aan de Giro. "Ik voelde me echt niet goed", vertelt hij over de breuk met Bora-Hansgrohe.

Bij het rijtje nieuwkomers schoof dus ook Cian Uijtdebroeks aan. Zijn glimlach is hij alleszins niet verloren ondanks de vaudeville met Bora-Hansgrohe. Over de affaire werd tijdens de voorstelling met geen woord gerept. "Het is erg fijn om hier te zijn", lachte de guitige klimmer van Visma-Lease a Bike. "De sfeer was erg goed op stage vorige week." Uijtdebroeks verklaarde zijn transfer. "Deze ploeg werkt zeer gestructureerd. Iedereen gaat voor het maximum en doet dat met een glimlach. Daar was ik naar op zoek", klonk het, met een sneer naar zijn ex-werkgever? Bij onze reporter werd het onderwerp wel aangekaart. Uiteraard. "Alles is niet echt volgens plan verlopen de laatste maanden", begon het nog wat schuchter.

Ik maak er geen grote soap van, maar ik voelde me niet goed. Daarom heb ik het contract opgezegd. Ik moest weg voor mijn geluk, ja. Cian Uijtdebroeks

"Er is heel veel geschreven. Ik was blij dat ik vorige week op stage was. Daar zit je in een bubbel, ben je een beetje afgeschermd en lees je niet alles. Ik ben blij dat ik hier sta." Wou de 20-jarige klimmer echt zo graag weg? "Goh ja, ik voelde me echt niet goed. Dat is de reden waarom het contract met Bora op 1 december verbroken is. Ik wilde deze stap zetten." "Of er sprake was van een Whatsapp-groepje in de Vuelta (waar ploegmaats zouden geroddeld hebben over Uijtdebroeks)? Ik ga niet in detail. Wij kennen onze argumenten, de redenen waarom het verbroken is." "Voor iedereen die ingelicht moet zijn, zijn die argumenten duidelijk. Of ik gepest werd? Ik geef geen details over wat er zou gebeurd zijn." "Ik maak er geen grote soap van, maar ik voelde me niet goed. Daarom heb ik het contract opgezegd. Ik moest weg voor mijn geluk, ja." Uijtdebroeks tekende tot en met 2027. "We willen mijn rondecapaciteiten hier ontwikkelen. Ik denk dat dit de beste plaats is om dat te doen met heel gemotiveerde mensen."

Cian Uijtdebroeks.

Vrijheid in de Giro

Zijn geluk zoeken, dat wil Cian Uijtdebroeks doen in de bergen en in de rittenkoersen. "Ik wil groeien in de grote rondes en dit is de perfecte ploeg om dat te doen." Dat zal Uijtdebroeks doen in de Giro. "Ik kijk er bijzonder hard naar uit. Mijn doel in Italië? We willen ritten winnen met de ploeg en ikzelf ga voor een goed klassement." "Er is niet zoveel druk op mij. Ik heb min of meer een vrije rol. Het is leuk dat ook jongens als Tadej Pogacar er rijden. Zo kan ik zien hoeveel ik nog moet verbeteren. We zien wel waar het schip strandt." "Cian is nog erg jong. Hij mag ervaring opdoen in Italië", vulde sportief directeur Merijn Zeeman aan. "We helpen hem en we zien waar hij geraakt. Hij is onze man voor de toekomst."

Of ik de Giro moet winnen? Neen, van de ploeg totaal niet. Er wordt echt heel weinig druk op me gelegd. Cian Uijtdebroeks