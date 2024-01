Movistar in 2024: de ene veteraan annuleerde zijn comeback, de andere moet de bevrijder worden

Zelf beweert hij dat het echt wel een ernstige piste was: Alejandro Valverde sloot een comeback niet uit, maar trok er finaal de stekker uit. Movistar sluit echter toch weer een oude bekende in de armen. Blijft de Spaanse ploeg met Nairo Quintana vasthouden aan de geneugten uit het verleden of rijden ze stilaan de moderne tijd binnen?

Zou het eerste jaar zonder Alejandro Valverde een vloek of een zegen worden? Een magere 12e plaats in de ploegenranking en slechts 3 WorldTour-zeges verraden welke kant het vraagstuk is opgegaan. De geest van Valverde koerst nog altijd mee met Movistar en zijn pensioen legt nog eens pijnlijk bloot hoe allesbepalend de Spaanse veteraan het voorbije decennium geweest is. Met Enric Mas hoopte Movistar een tijdje geleden het nieuwe Spaanse godenkind gestrikt te hebben, maar Mas - intussen toch al 28 jaar - weigert helemaal door te breken. Een 6e plaats in de Vuelta na een val en opgave op de openingsdag van de Tour: het vat de carrière-evolutie van de fragiele Mas akelig accuraat samen. Vallen en opstaan zonder die echte oerknal. Het mag - neen, moet - stilaan wat meer zijn. Dat de Spanjaarden in de herfst van deze mercato dan maar aanklopten bij oude bekende Nairo Quintana, zegt veel over de interne bloedarmoede. Quintana is al niet geliefd in het peloton door zijn gedrag op de fiets en ook zijn uitspattingen naast de fiets doen zijn reputatie geen goed. Zelf benadrukt de 33-jarige Colombiaan dat hij wat tijd moet krijgen om weer zijn oude niveau aan te tikken. Eindwinst zoals in de Giro ('14) of Vuelta ('16) lijkt in dit peloton een utopie.

Enric Mas trappelt een beetje ter plaatse.

De oude Colombiaanse vos

"Na alles wat Nairo voor onze ploeg betekend heeft, konden we niet niets doen", legde ploegbaas Eusebio Unzué zijn Colombiaanse keuze uit. "Het verhaal heeft ook een menselijke kant." Unzué beseft dat dit niet meer de okselfrisse Quintana is van bij zijn vorige passage. "Zijn beste dagen heeft hij gehad, maar hij zal nog goeie dagen hebben en hij brengt veel ervaring met zich mee." Met zijn status zou hij meteen ook een verlosser moeten zijn voor Mas. De Spanjaard worstelt met druk en kreeg al meermaals een veeg uit de pan van zijn eigen chef. "Ze kunnen samen de verantwoordelijkheid van het kopmanschap delen. Het kan bevrijdend werken voor Enric."

Na alles wat Nario Quintana voor onze ploeg gedaan heeft, konden we niet niets doen. Hij brengt veel ervaring met zich mee. ploegbaas Eusebio Unzué

Terug van weggeweest: Nairo Quintana.

Dat Movistar op de valreep paniekaankoop Quintana weer in de armen sloot, wordt ook verklaard door de mislukte coup met Carlos Rodríguez. Rodriguez, met Juan Ayuso de nieuwe chouchou van het Spaanse rondewerk, tekende een voorcontract met Movistar, maar manager Giuseppe Acquadro activeerde uiteindelijk een verbrekingsclausule waardoor Rodriguez toch bij Ineos blijft. Het was een ferme streep door de rekening van teambaas Unzué die met hardrijder Rémi Cavagna de Vlaamse klassiekers wil ontdekken en die van Davide Formolo weer een kopman wil maken. De ervaren ploegbaas hoopt ook dat Giro-ritwinnaar Einer Rubio zijn rugzakje weer wat meer kan vullen en dat Spaans kampioen Oier Lazkano (2e in Dwars door Vlaanderen) zijn eerste kennismakingsronde bevestigt. Of we de beste Fernando Gaviria ooit nog zien sprinten, wordt met het seizoen meer en meer een twijfelgeval. De last minute toevoeging van Lorenzo Milesi - de zoveelste vroegtijdige DSM-verlater - is een surplus. Milesi werd in Schotland wereldkampioen tijdrijden bij de beloften.

Oier Lazkano heeft heel wat in zijn mars.

Jorgenson moest zelf zijn boontjes doppen

Movistar baalt ook dat Matteo Jorgenson andere oorden opzoekt. Het is evenwel veelzeggend dat de Amerikaan zijn speurtocht naar progressie - stages, tijdritmateriaal, voeding - zelf heeft moeten financieren. In de omkadering hinkt Movistar nog altijd duidelijk achterop. Het surft niet mee op de moderne koersgolven en teert nog te veel op de dogma's van godfather Valverde. Als Movistar niet breekt met het verleden en de Valverde-erfenis, dan zal het ondanks de Arabische geldbronnen ter plaatse blijven trappelen. Dat anciens als José Joaquin Rojas, Imanol Erviti en Gorka Izagirre - met respect voor al hun verdiensten - het pand verlaten, is misschien ook al een stap in de juiste richting. Dat Unzué een comeback uit het hoofd van Valverde kon praten, is ook een pluspunt. Want vergis je niet: hoe getelefoneerd het ook klinkt, het kriebelde wel degelijk bij de 43-jarige Spanjaard. ""Ben je gek?", zei Eusebio tegen me toen ik hem sprak over een terugkeer. Hij heeft gelijk. Wat kan ik erbij winnen", aldus de consultant van de telecombrigade. Het verstand komt dus toch met de jaren.

Alejandro Valverde zal vooral in Spanje inspringen als ploegleider. Een internationaal diploma heeft hij nog niet.

Nieuwkomers Nairo Quintana (?) zonder ploeg Davide Formolo (Ita) UAE Davide Cimolai (Ita) Cofidis Rémi Cavagna (Fra) Soudal-Quick Step Pelayo Sanchez (Spa) Burgos-BH Carlos Canal (Spa) Euskaltel Javier Romo (Spa) Astana Jon Barrenetxea (Spa) Caja Rural Manlio Moro (Ita) Zalf Euromobil Fior Lorenzo Milesi (Ita) DSM-Firmenich