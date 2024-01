Intermarché-Wanty in 2024: "Bini" herlanceren ondanks budgettaire beslommeringen

Krijgen we in 2024 weer de Girmay van 2022 te zien?

2022 was bijzonder vruchtbaar, 2023 had na een snelle piek veeleer een neerwaartse curve. Intermarché-Wanty heeft zich misschien een beetje vergaloppeerd en moet in 2024 de tering naar de nering zetten. Blijft het dit jaar wel gespaard van ellende en kan Biniam Girmay zijn echte doorbraak realiseren?

"Een mijlpaal", jubelde Intermarché-Circus-Wanty op 31 januari 2023. Voor het eerst in de geschiedenis bezette de Belgische WorldTour-ploeg de koppositie van de UCI World Ranking. Oké, het wielerjaar was nog maar net van start gegaan, maar Intermarché was als een raket beginnen te shoppen bij de eerste solden van het seizoen. Oldie Rui Costa en Kobe Goossens (2 keer) triomfeerden op Mallorca en de Portugese veteraan deed er nog een schepje bovenop in Valencia, waar hij gerenommeerde tegenstanders het nakijken gaf. Intermarché-Circus-Wanty was helemaal gelanceerd om 2023 nog mooier te maken dan 2022. Dankzij onder meer de onbolstering van Biniam Girmay, winnaar van Gent-Wevelgem, had de Waalse equipe het seizoen 2022 als op 4 na beste ploeg afgesloten. Straffe kost, maar de duidelijke professionalisering van het performance team wierp zijn vruchten af samen met de uitbouw van een eigen wielerpiramide.

Kobe Goossens won begin 2023 2 keer op Mallorca.

Start- en stopknop bij te veel renners

Zo straf de lancering in 2023 was, zo snel ging het bergaf tijdens de vlucht. Dankzij Gerben Thijssen werden met de GP Monseré en de Bredene Koksijde Classic nog 2 amuses gewonnen, maar in de weken van de waarheid vertolkte de ploeg van performance manager Aike Visbeek geen (hoofd)rol mee. Er waren verzachtende omstandigheden. De ziekenboeg zat vooral na de Ronde van Vlaanderen tjokvol met Girmay en Taco van der Hoorn op kop. De Nederlandse rasaanvaller zou daarna zelfs niet meer koersen en kampt nog altijd met de naweeën van zijn zware val. Girmay kwam later op het seizoen wel weer bovendrijven, maar de flits van in de Vanackerestraat kreeg geen herhaling. Na een ritzege in de Ronde van Zwitserland leek de wind in de juiste richting te blazen, maar in de Tour betaalde de Eritreeër leergeld en ook zijn najaar kwam niet van de grond.

De volledige doorbraak van Biniam Girmay is er in 2023 niet gekomen.

Vallen en opstaan is de rode draad in heel wat rennersverhalen. Vooral Goossens en Rune Herregodts werden achtervolgd door pech en ziektekiemen en moesten hun planning voortdurend omgooien waarbij ze ten langen leste zelf niet meer wisten van welke parochie ze waren. Het zou echter te scherp zijn om globaal van een verloren of gemist jaar te spreken. 20 overwinningen is geen miskleun en er zitten best wel straffe stoten tussen. Ritzeges in de Dauphiné (Georg Zimmerman) Zwitserland (Girmay), Renewi Tour (Mike Teunissen) en de Vuelta (Rui Costa) blinken op je CV, maar intern werd de lat voor aanvang van het seizoen hoger gelegd. Een 14e plaats op de UCI-ranking is niet wat Visbeek en co in gedachten hadden.

Financiële zorgen?

Bovendien sijpelden vooral tijdens de zomermaanden net iets te vaak geruchten door als zou er binnen de schoot van de ploeg onvrede en ongerustheid zijn over de gang van zaken, meer bepaald over het financiële plaatje. Het Laatste Nieuws bracht naar buiten dat de maandlonen in juli, augustus en september te laat waren betaald, maar CEO Jean-François Bourlart nuanceerde. "Het is geen budgetkwestie", reageerde hij in de krant. "Het gaat om een cashflowprobleem. De lonen zijn later betaald, maar wél correct." De UCI was alleszins gealarmeerd en het is nog altijd afwachten of de afslanking van Intermarché-Circus-Wanty naar Intermarché-Wanty verdere gevolgen heeft. Door de aangepaste Belgische gokwetgeving - die blijkbaar nog altijd hiaten bevat - verdwijnt Circus als naamsponsor, maar blijf het wel deel van de ploeg.

Hilaire Van der Schueren zet een stap opzij.

Met of zonder Circus, Intermarché-Wanty blijft een van de kleinere budgettaire spelers op het hoogste niveau, wordt nog altijd achtervolgd door dat imago en heeft in 2022 misschien wel boven zijn gewichtscategorie gebokst. Het vertrek van onder meer Alexander Kristoff, Quinten Hermans en Jan Hirt woog toch behoorlijk zwaar door en met Costa en Sven Erik Bystrøm zijn ook nu geen onbelangrijke schaakstukken vertrokken. In de staf werd dan weer afscheid genomen van Valerio Piva en boegbeeld Hilaire Van der Schueren. De vervangers zijn jong en werden voornamelijk in de eigen kweekvijver opgevist, met puncher Francesco Busatto en klimmer Alexy Faure Prost (een jaar vroeger dan gepland) als ruwe diamantjes. Intermarché keert zo misschien wat terug naar de basics: onafgewerkte producten vrank en vrij laten koersen en kneden. Want ondanks de euforie besefte CEO Bourlart die 31e januari goed genoeg hoe "buitengewoon" de leidersplaats bij de ploegen was. "We hadden dat nooit voor mogelijk geacht. Het is een beloning voor ons hele team, maar we moeten vooral nederig blijven." Meteen een goed voornemen voor 2024?

Nieuwkomers Francesco Busatto (Ita) Circus-Reuz Roel van Sintmaartensdijk (Ned) Circus-Reuz Alexy Faure Prost (Fra) Circus-Reuz Gijs Van Hoecke Human Powered Health Kevin Colleoni (Ita) Jayco-AlUla Vito Braet Flanders Baloise