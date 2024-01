Lidl-Trek in 2024: Bigger and better: met een stevige portefeuille is de aanval op de top geopend

Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen? Trek-Segafredo veranderde halfweg 2023 in Lidl-Trek. De ploeg vaart een nieuwe koers met meer centen, 10 nieuwkomers en een plan voor de grote rondes. Lidl-Trek wil meer dan de gevestigde waarden kietelen.

Bij Trek nam het afgelopen zomer de plaats van Segafredo in en het shopbudget was schijnbaar bodemloos. Er is sprake van een budgetverhoging van liefst 40 procent.

Amper enkele maanden later klopte Lidl al opnieuw aan bij de patron, maar zijn Quick Step was een andere weg ingeslagen met nieuwe geldschieters.

Lidl was enkele jaren een partner van Patrick Lefevere, maar na verlies in het covidjaar sloeg de paniek in Duitsland toe.

Al mag er in se niemand mopperen dat de supermarktketen is teruggekeerd naar het peloton.

De terugkeer naar de heimat wilde Lidl niet geruisloos laten passeren en dat heeft iedereen in de mercato kunnen vaststellen.

Niet dat de nood zo hoog was, want qua zeges was 2023 een recordjaar voor Lidl-Trek. Het klokte af op 27 overwinningen, al werd dat aantal wat opgepompt door een waaier aan nationale truien.

2023 was niettemin een zeer consistent jaar met een 5e plaats op de teamranking als logische vertaling.

Voor constante prestaties was je bij Mads Pedersen zeker aan het juiste adres. De Deen kent zichzelf door en door en zit net niet in het Whatsapp-groepje met Tadej Pogacar en co, maar 6e in Sanremo, 3e in de Ronde, 4e in Roubaix en 4e in Glasgow: wie tekent er niet voor?

Pedersen won ook in de Giro en in de Tour en is een veilige belegging. Dat was maatje Jasper Stuyven een stuk minder, al ging hij de winter in met een fijn gevoel na zijn Europese graveltitel.

Met Tim Declercq hebben ze een verse locomotief - El Trektor is geboren - om door het Vlaamse landschap te ploeteren.

Zit er nog eens een piek in het Vlaamse voorjaar in?